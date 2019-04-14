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金正恩獲「全體人民最高代表」新頭銜　坐穩名義＆實權國家元首

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▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

▲ 金正恩出席最高人民會議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩在11日登場的第14屆最高人民會議第一場會議中，再度被推舉為國務委員會委員長。14日最新消息指出，他同時被賦予「全體人民的最高代表」頭銜。南韓媒體報導，這代表北韓在此次會議中修改憲法，賦予國務委員長「對外元首」的職權。此前，北韓名義上的對外元首則是由最高人民會議常任委員長擔任。

北韓官媒《朝鮮中央廣播電台》今日播送13日在平壤金日成廣場舉行的「慶祝國務委員長再獲推舉的中央集會」相關報導，內容指出，金正恩被推舉為委員長，同時是全體人民的最高代表及共和國的最高領導人，是重大政治事件。11日獲任命為國務委員會第一副委員長的「黨政二把手」崔龍海也在13日的群眾大會中發表賀文表示，將金正恩奉為代表全體人民、指導大多數國務的國家最高職權者。

南韓《朝鮮日報》指出，自此次最高人民會議以來，國務委員長一職又被加上新的頭銜，代表金正恩坐穩北韓國家元首；北韓官媒《朝中社》近幾日也反覆報導此消息。

據悉，北韓在此次會中確有修憲，唯具體內容並未公開，但「全體人民的最高代表」一詞極有可能已經被寫入憲法。此前，憲法中僅明定國務委員長為北韓最高領導人，常任委員長則「代表國家」。

接替91歲金永南的新任常任委員長崔龍海同時也是國務委員會第一副委員長，意即金正恩的副手；而他身兼二職一事則顯示出，對外代表北韓的國家元首權力極有可能已經由最高人民會議常任委員長轉移至國務委員長。

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