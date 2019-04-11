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禿子樂了！　澳最新研究：男性毛髮越多「睪丸」越小

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▲▼長髮,男人,男性,頭髮,紅衣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲澳洲研究發現，相較臉上無毛的男性而言，濃密鬍子的人類男性，理論上睪丸較小。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者陳妙津／綜合報導

許多男性都有禿頭的困擾，但澳洲西澳大學（UWA）研究昨（10）日指出，頭髮越多越長的男性的睪丸，往往比頭髮少的男性更小。參與研究的格魯特博士（Cyril Grueter）表示，「這種情況是因為雄性靈長類競爭激烈，為了繁衍後代，會盡可能演化出較炫目的外貌以吸引異性，擁有華麗的毛髮，或是有較大的睪丸，兩者不可兼得。」

▲▼猴子、母猴、公猴、獼猴。（圖／取自pixabay）

▲雄性靈長類為了取悅雌性、繁衍後代，演化出不同「地位勳章」。示意圖。（圖／取自pixabay）

據《太陽報》報導，這項研究西澳大學與蘇黎世大學共同發表，10日刊出在皇家學會學報上。研究內文指出，雄性靈長類動物為了成功繁衍後代，除了與同性打鬥外，也會演化出「地位勳章」，比如茂密又鮮豔的毛髮，以吸引雌性注意，或者是長出更大的睪丸，用大量精子比拚競爭對手。

長鼻猴。（圖／達志影像）

▲擁有鮮麗毛髮的長鼻猴。（圖／達志影像）

來自人類科學學院的格魯特博士及團隊研究了超過100種靈長類動物，並表示，「某些靈長類的睪丸和網球差不多大，而某些只有胡椒大小，除此之外，我們還發現某些靈長類動物演化出濃密漂亮的毛髮，但牠們的睪丸普遍比沒這些毛髮的動物小。」

蘇黎世大學的生物學家StefanLüpold表示，「簡而言之，有毛髮越長的男性睪丸普遍較小，兩種優勢不可能兼得」。研究人員推測，原因很可能是同時發展兩種方向的話需要耗費太多精力。

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關鍵字：UWA,西澳大學,蘇黎世大學,澳洲,紐澳要聞

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