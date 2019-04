澳洲5/18全國大選　在野工黨強勢挑戰…莫里森恐淪118年最短命總理之一

▲ 外界推測,莫里森很有可能成為澳洲政壇百年來任期最短的總理。(圖/路透社)

澳洲保守派聯盟迄今執政6年,目前正在尋求第3個3年任期,現任總理莫里森(Scott Morrison)11日宣布,今年大選會在5月18日登場。但目前保守派聯盟的民調支持度落後反對黨工黨,外界猜測,此次大選可能促使澳洲在短短10年左右出現第7名總理,讓莫里森可能成為澳洲政壇118年來任期最短的總理之一。

綜合CNN、路透社報導,此次選戰主軸落在稅收、氣候變遷、不平等議題,而目前工黨所提的氣候變遷行動、增加醫療教育支出等想法已贏得選民支持,但執政政府在過去這一年的民調始終居於弱勢,沒有亮眼表現,並在4月初《澳洲人報》「新聞民意測驗所」(Newspoll)以52比48輸給工黨。

莫里森自去年8月上任後,目前正面臨工黨領袖休頓(Bill Shorten)來勢洶洶的嚴峻挑戰。他表示,「此次選舉有個明確的選擇,將決定澳洲人民未來所處的經濟環境,不僅僅是接下來的3年,而是未來的10年…澳洲人民在5月18日所做出的決定,與過去的大選相同,那就是目前這些基本服務所仰賴的強勁經濟,你們信任誰可以實現呢?」

澳洲議會分為參眾兩院,其中眾議院有151席,而執政政府必須奪下眾議院多數席位才能佔有優勢。

只不過,澳洲保守派聯盟執政的12年期間,沒有任何一位總理連任,而政壇混亂的局面早已淪為笑話。澳洲政治專家、坎培拉大學教授米歇爾格拉頓(Michelle Grattan)4日分析,擺在莫里森眼前的這場仗相當艱苦,人民對政治理想幻滅加深敵意,已經不想選擇傾聽這條路,只想走出當前的低迷態勢。

10日這天,數萬名澳洲人選擇走上街頭,身穿反光工作服、高舉旗幟,要求改善工作條件與薪資。工黨把薪資成長停滯當作選戰議題之一,而自由黨、國家黨的執政聯盟認為,刪減企業稅是促進薪資成長的最好辦法。

民調指出,莫里森所領導的執政聯盟必須扭轉當前的態勢,否則將會在此次大選慘敗,輸給工黨。

