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輔大院長涉抄老婆論文　30頁複製貼上「標點符號都一樣」

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▲曾慶裕去年才剛升任輔大教育學院院長，沒想到當年升等教授的論文卻爆抄襲爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

學術圈再爆抄襲醜聞！國內重量級體壇人物、大專院校體育總會祕書長曾慶裕，不但是現任輔大教育學院院長，棒球國手出身的他，還擁有國家級棒球教練資格。但本刊接獲爆料，指他16年前申請升等教授的論文，竟涉嫌抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋當年的碩士論文，2者有高達30頁多處段落雷同，甚至出現連續5頁半的文字及標點符號是直接「複製貼上」。 

請繼續往下閱讀...

大專籃球聯賽（UBA）決賽上月24日連續第2年攻占小巨蛋，延續去年門票秒殺熱潮，今年有超過萬名球迷湧進象徵國內籃球最高殿堂的台北小巨蛋，幕後推手大專體總功不可沒。成功行銷大專籃球聯賽的大專體總，近日更積極在YouTube創立專屬的體育頻道，但身兼大專體總祕書長的輔大教育學院院長曾慶裕，卻捲入論文抄襲風波。

曾慶裕小檔案
  • 年齡：53歲
  • 現職：輔仁大學教育學院院長、大專體總祕書長、亞洲大學運動總會副會長
  • 經歷：世大運、曼谷亞運等中華代表隊教練
  • 家庭：妻子梁玉秋（大華科技大學退休副教授）

本刊接獲爆料，指曾慶裕在2002年10月，用以申請升等教授的論文《我國職業棒球選手工作壓力與生活型態之研究》涉嫌抄襲，對象還是妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋攻讀輔大體育系的碩士論文《國民中學棒球教練工作壓力與工作倦怠之研究》。

曾慶裕的妻子梁玉秋2014年已從中華科大退休。（翻攝輔仁大學網頁）

本刊取得曾慶裕及梁玉秋的2篇論文比較，發現2本論文出版僅相隔短短4個月，曾的升等論文不但研究背景、文獻探討、資料處理、研究限制、甚至結論及建議，多處段落都直接「複製貼上」老婆的碩士論文，扣掉最後列出的參考文獻不算，176頁竟有近2成、共30頁涉嫌抄襲。

  1. 曾慶裕的升等論文多達三十頁都有段落涉抄襲，甚至有連續五頁半含標點符號都一模一樣。圖為其中一頁，完全一樣。（讀者提供）
  2. 曾慶裕的論文，連宣稱「本研究整理」的表格也多處與妻子論文雷同。（讀者提供）

曾慶裕論文一開始的研究背景，就有超過400字的文字段落與梁的論文雷同；最誇張是第二章「文獻探討」，包括「工作壓力的來源」「工作壓力的影響」連續5頁半，從文字敘述、標點符號、乃至於最後文獻歸納的描述，均與老婆的論文一模一樣，估計有超過1600字雷同。

連牽涉價值判斷的文獻整理，應由研究者自行消化後，再行摘要、統整並製作成表格，然而，曾慶裕論文中的表格雖標註「本研究整理」，仔細比對，竟有3大表格與梁的論文高度雷同。

  1. 曾慶裕的論文（右）及老婆梁玉秋的論文（左）出版時間僅相隔4個月，多處文字段落都與老婆的碩士論文雷同。（讀者提供）
  2. 曾慶裕的論文（右）及老婆梁玉秋的論文（左）出版時間僅相隔4個月，多處文字段落都與老婆的碩士論文雷同。（讀者提供）

其中，「國內學者對工作壓力之相關定義」表格，共16筆的文獻定義整理，竟高達一半、共8筆與老婆的表格文字一模一樣；「國外學者對工作壓力之相關定義」表格，13筆也有6筆完全一樣；最後是「有關工作壓力之相關研究」的表格，66筆研究結果，也多達34筆一字不差地與梁的論文表格雷同。

輔大校內人士看不下去踢爆曾慶裕論文抄襲，直批學術倫理蕩然無存。

爆料的教授指出，曾在論文中還列出二大「研究限制」，其中一項寫道：「本研究採用之研究方法為問卷調查法，因問卷本身屬於自陳（Self-report）量表，故研究者無法控制受試者之填答真實程度，僅能假設所有的受試者均據實回答。」除了多標註「Self-report」，其他含標點符號共64個字，都與老婆的論文一樣。「後續研究者的建議」部分，除「職業棒球選手」6個字與老婆的研究對象「國民中學棒球教練」不同，其他包含標點符號共超過百字也完全相同。

  1. 輔大教育學院院長曾慶裕的論文多處與妻子梁玉秋論文雷同。（讀者提供）1/9
  2. 輔大教育學院院長曾慶裕的論文多處與妻子梁玉秋論文雷同。（讀者提供）2/9
  3. 輔大教育學院院長曾慶裕的論文多處與妻子梁玉秋論文雷同。（讀者提供）3/9
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  9. 輔大教育學院院長曾慶裕的論文多處與妻子梁玉秋論文雷同。（讀者提供）9/9


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