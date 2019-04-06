點出民進黨死穴「韓國瑜緊握」！張琍敏477字控：有弊案…陳菊提告了

▲資深藝人張琍敏代言高雄「崗山之眼」。（圖／翻攝自高雄旅遊網 YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，主打將高雄變成觀光都市，更請來藝人代言拍攝MV。資深藝人張琍敏日前也為「崗山之眼」拍攝MV，並在臉書PO文指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等話。對次，陳菊辦公室已正式委任律師進行追訴，準備提告。

68歲的張琍敏日前抵達高雄市知名觀光景點「崗山之眼」，大唱當年走紅神曲《再看我一眼》；這次她不但受邀擔任崗山之眼的景點代言人，也鼎力相助拍攝MV行銷高雄，不過礙於《再看我一眼》版權問題，只好改唱《再說一聲愛我》。

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）



張琍敏4日在臉書上以「韓市長為什麼不選總統？」為題發文，直指韓國瑜不選總統是因為「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，「因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起改之」等話。

她認為，高雄的3000億弊案跟經濟發展都是民進黨的死穴，現在這兩點被韓國瑜抓住，才會「急得上串下跳，舉全黨之力攻擊，試圖脱困」，為此更派出賴清德參選總統，就像「圍魏救趙」的計策。

對此，總統府秘書長陳菊辦公室表示，張琍敏的不實言論已涉及傷害陳菊的名譽，進而誤導社會輿論，造成端正視聽的後果，也將追究不法，正式委任律師進行追訴。

張琍敏全文如下：



韓市長為什麼不選總統？

因為老鼠偷拖鞋，

大的在後頭一一

因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，

煽動韓國瑜選總統，

調虎離山，

然後老鼠群起改之。

但韓國瑜頭腦很清楚，

高雄的3000億弊案和高雄經濟的發展，

是民進黨的死穴，

現在這兩點死穴，

被韓國瑜牢牢抓住不放，

民進黨急得上串下跳，

舉全黨之力攻擊，

試圖脱困,

包括賴清德直接出來選總統，

甚至點名韓國瑜選總統，

連王世堅也點名韓國瑜選總統，

都是想解高雄之困。

孫子兵法裡的“圍魏救趙”之計，

但韓國瑜死死抓住高雄3000億重大弊案和高雄經濟的發展，

民進黨就會逐步被消滅在地球上，

因為唯真不破的打法擊敗了民進黨⋯⋯

好好體會韓國瑜兩句經典名言

“唯真不破”

“老鼠偷拖鞋，

大的在后頭”，

後面會給大家帶來大惊喜。最近我和大家一樣，被韓國瑜202選不選總統急的快要得憂鬱症了！今早起來看到這個訊息，方才了解他的苦心！靜觀其變吧！