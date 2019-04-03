貴婦奈奈內湖豪宅曝光！「藝人最愛重劃區」狂掃5戶　總市值破4億

圖、文／鏡週刊

貴婦奈奈吸金10億元潛逃加拿大，至今行蹤成謎。檢調查出，貴婦奈奈一家人逃亡前，花了大把鈔票購買內湖重劃區的5間豪宅，估計市值超過4億元，恐藉此隱匿犯罪所得，幸好其中一戶已被法院查扣。對照昔日她誇口稱只租屋不買房，且說她只花8萬元租金就住進豪宅，如今看來「攏是假」。

▲貴婦奈奈和老公黃博健捲款吸金10億元，潛逃加拿大，至今行蹤成謎。檢調卻查出貴婦奈奈及夫家在台仍擁有5戶豪宅，其中青川富御有3戶，琉森花園則有2戶，估計總市價超過4億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

此外，檢調也懷疑，貴婦奈奈的名醫公公黃立雄是福智佛教團體的大金主，逃亡後不但專程到加拿大王子島的寺廟參加法會，還捐錢指名要迴向家人及診所，疑有人暗助他們藏匿，讓貴婦奈奈全家人得以打延長賽完成難民申請。

▲圖為內湖豪宅青川富御，貴婦奈奈擔任董事長的端健生技有限公司、小姑黃千芳及小叔黃博鴻名下各登記一戶。

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與老公黃博健開設的杏立博全醫美診所，去年底驚傳惡性倒閉，2人夥同名醫公公黃立雄及負責作帳的小姑黃千芳等人，捲款10億元潛逃至加拿大，涉嫌吸金詐騙遭台北地檢署通緝25年，至2044年止，並祭出百萬元通緝獎金要追拿他們歸案。

▲圖為內湖琉森花園豪宅，貴婦奈奈和老公各擁有一戶，市值破億元。

貴婦奈奈與夫家一走了之，留下一大堆遭吸金詐騙的被害人求償無門，苦不堪言，經過檢調連日追查，如今已出現一線曙光，檢調根據貴婦奈奈逃亡前，在診所內留下的密帳等資料，發現一家人在案發前，四處吸金投資，除了部分款項匯往海外，還有許多資金用來置產，在台灣就買了5間豪宅，分別登記在不同人名下，估計總價超過4億元。

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