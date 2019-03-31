民眾狂搖展品！漁光島藝術節開幕1天…零件脫落「殘骸滿地」　網：沒水準

▲民眾把藝術品脫落的零件當作拍照道具把玩。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

台南「漁光島藝術節」30日盛大開幕，吸引大批民眾前往拍照、欣賞藝術品，但現場裝置藝術才展出不到一天，就被民眾嚴重破壞，有網友在臉書上難過地說，許多人根本不尊重創作者，把藝術品當玩具用力搖晃，甚至把掉落的零件拿在手上把玩，開幕時的美麗景觀早已面目全非。

一名網友在臉書「爆料公社」社團中發文，他和友人在漁光島藝術節開幕的第一天前往觀展，與藝術品度過一個悠閒美好的午後，但在離開前，卻發現裝置藝術「虹樹林」旁有大批民眾聚集，他們並不是單純想和藝術品拍照，而是抓著藝術品用力搖晃，想把上頭的彈簧和球體搖下來。

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▲許多民眾抓著藝術品「虹樹林」狂搖。（圖／翻攝自爆料公社）

看到這一幕他簡直不敢置信，無法想像台灣人的水準竟然是如此，當下立刻和友人一同勸阻民眾，可惜大多數的家長依然無動於衷，只是一頭熱地想幫孩子拍照打卡，完全沒有想制止孩子不當的行為，有一位小弟弟甚至在聽到他們的提醒後，依然一副無所謂地繼續搖晃著。

原po和友人面對這樣的情況簡直失望透頂，「雖然得知策展單位有派人在現場勸阻，但更希望的是能有一天，我們都可以自動自發的判斷對錯，讓我們成為更好的人。」也強調自己看到民眾這樣對待藝術品真的很難過，希望大家可以一起維護藝術家的心血。

▲地上還有藝術品的殘骸。（圖／翻攝自爆料公社）

網友們看到他的貼文紛紛留言，「這種素質不意外，拍照就拍照，也不知道手在賤什麼」、「台灣的素質越來越低落了嗎？感到憂心」、「是有多腦殘才會去搖這個」、「台灣人還笑阿陸沒水準，我看都差不多」、「說真的想拍照都行，但真的不要破壞裝置藝術」、「真的很沒水準」。

文化局長葉澤山表示，破壞的部分會立刻修復，還沒有看過的民眾不必擔心，因為藝術品希望能夠跟群眾互動，所以不會加圍欄，但是會多樹立一些警語提醒民眾注意，並加派人手勸導，希望參觀者能發揮公德心共同愛護藝術品。