遙控仿真機失控撞破民宅屋頂　玩家嗆：這有很嚴重嗎？

▲徐姓男子因操作仿真機不慎，失控撞破附近民宅屋頂，把社區民眾都給嚇壞了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市一名徐姓男子（42歲），28日上午11時許，在苗栗醫院附近社區的模型飛機遙控場，操作一架Ｐ1特技練習模型飛機，疑似操作不慎，導致失控衝撞附近民宅屋頂，當場把屋頂撞出一個大洞，所幸無人在屋內，沒有造成傷亡，但鄰居卻都嚇出一身冷汗。

▲▼仿真機把民宅屋頂撞出一個大洞，屋主聞訊趕來察看，臉上充滿無奈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，徐姓男子28日上午與朋友在練習場操作P1特技練習機的時候，起飛後沒多久疑似電池短路，造成訊號中斷，當場失控高速下墜，飛機掉落苗栗醫院旁的橋頭北社區住宅區，撞破一戶民宅屋頂，飛機部份殘骸和燃油四散在民宅內、外；更一度竄出白煙，所幸沒有人在房屋裡，並無人員受傷。

▲釀禍徐姓男子的友人到場後，企圖阻擋媒體採訪，並惡言相向，直嗆「這很嚴重嗎？」（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗市河濱公園模型飛機場，是許多玩家喜歡練習遙控飛機的場地，但沒想到這一次竟發生撞毀民宅屋頂的意外。玩家表示，這架墜毀的仿真特技機價值12萬元左右；而徐男表示會賠償屋主損失，至於相關事發經過、後續處理等，還有待進一步調查釐清。