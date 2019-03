「白人至上」男開車撞人群　認罪躲死刑…檢察官：盼雙方家屬能繼續生活

▲在維吉尼亞州開車衝撞人群的費爾斯(James Alex Fields Jr.)。(圖/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國一名自稱「白人至上主義者」的25歲男子費爾斯,在2017年開車衝撞白人主義集會中的反對人士,造成1死28傷。當時陪審團建議處以終身監禁外加419年刑期,而法院最終判決於27日出爐,由於費爾斯採認罪協商,聯邦檢察官不會向法院求判死刑。最後費爾斯承認30項指控中的29項,被判終身監禁。

來自俄亥俄州的費爾斯(James Alex Fields Jr.)2017年8月,開車前往804公里外的維吉尼亞州夏綠蒂鎮(Charlottesville),參加宣揚白人至上的集會遊行「Unite the Right」,結果與反對人士爆發衝突,費爾斯便開著一輛黑色轎車,以時速65公里的速度衝撞反對者的遊行隊伍,造成32歲民權律師海耶(Heather Heyer)死亡,28人受傷。

▲死者海耶(Heather Heyer)的家屬。(圖/達志影像/美聯社)



當時費爾斯聲稱,他是因為安全受到威脅,才會開車衝撞人群,且他從6歲起就接受了精神健康問題的治療,包含憂鬱症、焦慮症、精神分裂症、和注意力不足過動症(ADHD)。最後費爾斯採取認罪協商,他表示,曾透過社群媒體表達「白人至上主義」的意識形態,並承認在遊行時,因為不滿反對人士的種族、膚色、宗教或民族血統,所以選擇開車衝撞。

檢察官卡倫(Thomas Cullen)說,採取認罪協商的意義是希望,能夠幫助受害者與被害者家屬繼續好好生活,「儘管如此被告的仇恨行為,仍引發國內恐怖主義行為,這不僅摧毀死者與傷者的美好家庭,而且還在夏綠蒂鎮、維吉尼亞州和美國留下了不可磨滅的傷痕。」

James Alex Fields, 25, a professed neo-Nazi, was convicted on 29 of 30 counts in a deal to avoid the death penalty. https://t.co/LtNxrxjNPF