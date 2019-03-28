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「白人至上」男開車撞人群　認罪躲死刑…檢察官：盼雙方家屬能繼續生活

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▲▼在維吉尼亞州開車衝撞人群的費爾斯（James Alex Fields Jr.）。（圖／美聯社）

▲在維吉尼亞州開車衝撞人群的費爾斯（James Alex Fields Jr.）。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國一名自稱「白人至上主義者」的25歲男子費爾斯，在2017年開車衝撞白人主義集會中的反對人士，造成1死28傷。當時陪審團建議處以終身監禁外加419年刑期，而法院最終判決於27日出爐，由於費爾斯採認罪協商，聯邦檢察官不會向法院求判死刑。最後費爾斯承認30項指控中的29項，被判終身監禁。

來自俄亥俄州的費爾斯（James Alex Fields Jr.）2017年8月，開車前往804公里外的維吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville），參加宣揚白人至上的集會遊行「Unite the Right」，結果與反對人士爆發衝突，費爾斯便開著一輛黑色轎車，以時速65公里的速度衝撞反對者的遊行隊伍，造成32歲民權律師海耶（Heather Heyer）死亡，28人受傷。

▲▼死者海耶（Heather Heyer）的家屬。（圖／達志影像／美聯社）

▲死者海耶（Heather Heyer）的家屬。（圖／達志影像／美聯社）

當時費爾斯聲稱，他是因為安全受到威脅，才會開車衝撞人群，且他從6歲起就接受了精神健康問題的治療，包含憂鬱症、焦慮症、精神分裂症、和注意力不足過動症（ADHD）。最後費爾斯採取認罪協商，他表示，曾透過社群媒體表達「白人至上主義」的意識形態，並承認在遊行時，因為不滿反對人士的種族、膚色、宗教或民族血統，所以選擇開車衝撞。

檢察官卡倫（Thomas Cullen）說，採取認罪協商的意義是希望，能夠幫助受害者與被害者家屬繼續好好生活，「儘管如此被告的仇恨行為，仍引發國內恐怖主義行為，這不僅摧毀死者與傷者的美好家庭，而且還在夏綠蒂鎮、維吉尼亞州和美國留下了不可磨滅的傷痕。」

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