14歲「泰雅小拳王」打獵誤扣板機「盲腸卡彈」亡　教練判賠231萬

▲泰雅小拳王打獵時不幸中槍身亡。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

2017年11月25日，苗栗縣泰安鄉梅園村大鹿林道清晨傳出槍響，14歲的王姓少年與林姓教練（36歲）、陳姓少年（15歲）相偕進山打獵，但期間王少疑似滑倒誤扣板機，離奇中彈身亡。苗栗地檢署雖因少年誤射自己而予林姓教練刑事不起訴，但少年母親向新竹地院民事庭指控，教練拿獵槍給她兒子已然違反兒童及少年福利與權益保障法規定，求償300萬元，法官審理後認為有理由，判教練應賠償小拳王母親231萬元！

警方調查，死者王姓少年與林男、陳少皆為原住民，3人相識已久，感情相當要好；2017年11月25日清晨，2名少年在林姓教練的陪同下前往大鹿林道東線11.5K處打獵，3人共攜帶2把土製獵槍，期間王姓少年為尋找獵物，獨自持槍走進邊坡，分開沒多久王姓少年中槍倒臥血泊中。待警方趕抵事發地點時，王姓少年早已死亡。

警方指出，死者是年僅14歲的王姓少年，目前尚在新竹縣竹東國中就讀，出身泰雅族的他，11月11日才剛在「全國原住民拳擊比賽」54kg量級中奪得金牌，決賽僅在第一局花了1分20秒就KO對手，技巧相當精湛，是名優秀的小小拳王，怎料這面金牌竟是他人生的最後一金。

檢警初步調查，王姓少年是近距離中槍，排除有他人從遠處開槍射殺可能，推斷應是該處地面濕滑，王姓少年可能不慎滑倒誤扣板機、抑或是在排除槍枝故障時發生走火意外，因而中槍身亡。因此林姓教練刑事部分不起訴。

不過林姓教練將槍枝提供給未成年少年，已經明顯觸犯兒童及少年福利權益法。根據《自由時報》報導，苗栗地檢署雖認王姓少年因槍枝走火誤射自己腹部，決定對林姓教練不起訴處分，不過林姓教練把槍交給少年應負起民事損害賠償責任。為王林姓少年母親求償300萬元。

法官認為王姓少年母親求償有理，最後判決林姓教練應賠償231萬元。