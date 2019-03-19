　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／為副不仁　錢尼是野心家還是政治家？

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼為副不仁。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這部仿真的政治片，非常複雜的白宮政治，不過淺顯的有幾個很重要訊息可以提供目前正在職場上奮鬥青年參考，想要獲得上司的肯定基本三要素：口風緊、聽話、絕對忠誠。看似簡單其實不易，尤其是優秀下屬遇上恐龍上司，絕對必須死手三要素，早晚成為長官身邊紅人。

選老婆超重要，選對優秀的老婆，不但自我優秀獨立完成家務，並督促老公奮鬥向上，最重要的便是完全達到糾錯和鞭策效果，而錢尼的妻子便是成功的扮演了這個腳色，使得嗜酒如命的錢尼在老婆提出分手大絕招時，痛改前非遠離酒精，更進而成為重要幕僚，妻子在許多場面上擔任臨門一腳的賢內助腳色。從片中也可以感受到白人世界不接受女性優秀人才的男尊女卑環境。

錢尼擔任副總統時間為2001年至2008年，期間2001.9.11恐攻發生，2003年美國發動戰爭直至戰爭結束2011，這期間以他曾任國防部長資歷，擔任絕對重要智庫工作，從電影端導演對電影很隱性的操作手法看來，錢尼正如獵豹撲向羚羊般的方式來影射錢尼對戰爭的態度，這恐怕也是美國社會氛圍的看法，不過就遙遠的一端來看，這場戰爭是無法避免的。

在後半段清楚描述了美國經歷恐怖攻擊後，錢尼和白宮立場，內部處境，戰爭沒有贏家，沒有人願意戰爭，但是錢尼最後強而有力的一番說詞，確實有政治人物對於環境所應負擔的責任，事實上當時死傷慘重時，遠在地球一端的個人都認為此戰爭實在無法不發動，這是保衛國土的基本動作，但是事後的失控也是無法預知的，事後諸葛誰不會，但現實是美國人民現在可以安穩的睡覺是事實。

片名即可看出此片對錢尼的不滿，單就電影本身而言，電影意義非凡，能夠把如此枯燥的內容，行雲流水的編輯，實在是非常非常佩服，這絕對是的百年佳作。但是非就不便論斷了。

片　　名：為副不仁
英文名稱：Vice
類　　型：劇情
上映日期：2019-02-27
片　　長：02時03分
導　　演：亞當麥凱(Adam McKay)
演　　員：克里斯汀貝爾(Christian Bale) 、 艾美亞當斯(Amy Adams)、 史提夫卡爾(Steve Carell) 、山姆洛克威爾(Sam Rockwell)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫


劇情大綱

《為副不仁》講述美國史上最有權勢的副總統迪克錢尼（克里斯汀貝爾 飾），如何從白宮幕僚逐漸爬上權力的頂峰，成為全世界最有權勢的人－－美國總統小布希（山姆洛克威爾 飾）的副手，以及他的政策如何重塑美國並影響至今我們身處的世界。

▲▼為副不仁。（圖／yahoo）

▲擔任白宮幕僚長時，錢尼僅34歲，48歲成為美國國防部長。

▲▼為副不仁。（圖／yahoo）

▲小布希對錢尼相當器重依賴。

▲▼為副不仁。（圖／yahoo）

▲60歲成為美國副總統。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
22歲就買第一間房！網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華網看傻
即／護黨！22名綠委串聯力挺小英：承擔並非一人之事
新iPhone醜爆了！供應鏈證實「搭3鏡頭」機殼還開大洞

關鍵字：瘋電影,為副不仁,賴賴,克里斯汀貝爾(Christian Bale),艾美亞當斯(Amy Adams),史提夫卡爾(Steve Carell)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／為副不仁　錢尼是野心家還是政治家？

《四樓的吊死鬼樑》

瘋電影／假面飯店　哈拉影城體驗記

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

瘋電影／為副不仁　錢尼是野心家還是政治家？

《四樓的吊死鬼樑》

瘋電影／假面飯店　哈拉影城體驗記

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死

豬年必拜的日本神社在京都　有超Q山豬神籤還能求開運

快訊／紐約曼哈頓爆槍響1死！警證實多人中彈　嫌犯在逃

Burberry再宣佈改革！2025年前「全面換上環保包裝」獲超高肯定

媒體民調：賴清德可望擊敗小英出線　大選不敵韓國瑜

趙少康要蔡英文「反對賴清德台獨」　否則就是死路一條

台積電拖累台股開盤跌15點　早盤指數10,500點大關震盪徘徊

賴清德斷開新系選總統！2016就要挑戰蔡英文遭陳菊勸退

卓拉蒙德連4季千分千籃板百鍋百抄截　46年史上第一人

鈴木一朗確定開幕戰先發　45歲又149天歷史第2老

大逆轉／沒錢多買機票！　失業男阻妻同赴美抓狂緊跟「4樓狠扔」

名家熱門新聞

《四樓的吊死鬼樑》

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

台鐵南港站長捲袖勸髓　

錢尼是野心家還是政治家？

《誰在抓交替？》

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

比HTC還好用的快拼注音輸入法

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

三富農場「八色鳥求偶、箭環蝶」

亮晶晶／悲慘世界來不及說的事3

更多熱門

相關新聞

哈拉影城體驗記

東京都內發生三起殺人事件。從所有案發現場都留有「謎樣數字」來判斷，這是起預告連續殺人事件，而警方也朝此方向展開偵查。警視廳搜查一課的菁英刑警新田浩介從數字中解讀出下次犯案地點，也就是第四起的犯案地點，線索指向東京柯迪希亞飯店，然而對兇手的真面目仍毫無任何線索。這時警方決定潛入飯店展開臥底搜查，派出刑警新田擔任櫃檯人員，藉此來揪出幕後兇手。飯店也派出最優秀的櫃檯人員山岸尚美擔任新田的指導員。

人生不是你說了算

你佔領我房子我侵略你妻子

無意義的片刻累及成有意義的生活

能有有珍愛自己的家人是何等幸運

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

黑澀會美眉「洪玉米」合體！網high：都變成女神

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

桃機恐怖夫扔妻下4樓　引爆點曝光

83歲阿公遭重機撞死　孫女嚇傻愣原地

小孩照書養　1歲半童不會走路

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面