瘋電影／為副不仁　錢尼是野心家還是政治家？

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部仿真的政治片，非常複雜的白宮政治，不過淺顯的有幾個很重要訊息可以提供目前正在職場上奮鬥青年參考，想要獲得上司的肯定基本三要素：口風緊、聽話、絕對忠誠。看似簡單其實不易，尤其是優秀下屬遇上恐龍上司，絕對必須死手三要素，早晚成為長官身邊紅人。

選老婆超重要，選對優秀的老婆，不但自我優秀獨立完成家務，並督促老公奮鬥向上，最重要的便是完全達到糾錯和鞭策效果，而錢尼的妻子便是成功的扮演了這個腳色，使得嗜酒如命的錢尼在老婆提出分手大絕招時，痛改前非遠離酒精，更進而成為重要幕僚，妻子在許多場面上擔任臨門一腳的賢內助腳色。從片中也可以感受到白人世界不接受女性優秀人才的男尊女卑環境。

錢尼擔任副總統時間為2001年至2008年，期間2001.9.11恐攻發生，2003年美國發動戰爭直至戰爭結束2011，這期間以他曾任國防部長資歷，擔任絕對重要智庫工作，從電影端導演對電影很隱性的操作手法看來，錢尼正如獵豹撲向羚羊般的方式來影射錢尼對戰爭的態度，這恐怕也是美國社會氛圍的看法，不過就遙遠的一端來看，這場戰爭是無法避免的。

在後半段清楚描述了美國經歷恐怖攻擊後，錢尼和白宮立場，內部處境，戰爭沒有贏家，沒有人願意戰爭，但是錢尼最後強而有力的一番說詞，確實有政治人物對於環境所應負擔的責任，事實上當時死傷慘重時，遠在地球一端的個人都認為此戰爭實在無法不發動，這是保衛國土的基本動作，但是事後的失控也是無法預知的，事後諸葛誰不會，但現實是美國人民現在可以安穩的睡覺是事實。

片名即可看出此片對錢尼的不滿，單就電影本身而言，電影意義非凡，能夠把如此枯燥的內容，行雲流水的編輯，實在是非常非常佩服，這絕對是的百年佳作。但是非就不便論斷了。

片 名：為副不仁

英文名稱：Vice

類 型：劇情

上映日期：2019-02-27

片 長：02時03分

導 演：亞當麥凱(Adam McKay)

演 員：克里斯汀貝爾(Christian Bale) 、 艾美亞當斯(Amy Adams)、 史提夫卡爾(Steve Carell) 、山姆洛克威爾(Sam Rockwell)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫



劇情大綱



《為副不仁》講述美國史上最有權勢的副總統迪克錢尼（克里斯汀貝爾 飾），如何從白宮幕僚逐漸爬上權力的頂峰，成為全世界最有權勢的人－－美國總統小布希（山姆洛克威爾 飾）的副手，以及他的政策如何重塑美國並影響至今我們身處的世界。

▲擔任白宮幕僚長時，錢尼僅34歲，48歲成為美國國防部長。

▲小布希對錢尼相當器重依賴。

▲60歲成為美國副總統。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI