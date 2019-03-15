退不出的江湖 紐約黑道家族頭子卡利 家門前遭槍殺！

▲「甘比諾家族」頭子卡利，躲不過江湖的腥風血雨。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

美國惡名昭彰犯罪集團「甘比諾家族」(Gambino)頭子卡利(Franceso Cali)，周三(13日)晩在紐約寓所遭人槍殺。槍手自導自演一宗交通事故，把卡利引出出屋外查看，接著就對他開槍。警方正在追緝涉案槍手，但迄今仍未逮捕任何嫌犯。

警方周四(14日)公布案發發經過，指調查人員已調閱監視器裡面的影片。從影片可見：53歲的卡利在紐約斯坦滕島的紅磚大屋門外，被一名來歷不明的槍手開槍射殺。槍手隨後開著一輛小貨卡逃逸無蹤。警方表示，目前正調查槍手殺人動機，不排除跟敵對黑幫尋仇有關。

紐約共有5大黑幫集團，「甘比諾家族」是其中之一。他們從事各種非法勾當：包括放高利貸、開賭、敲詐勒索等，還經常涉及暴力事件。

紐約警方發言人席亞(Dermot Shea)說，儘管新一代黑幫首腦比較低調，但過去一年來，當地跟黑幫有關的暴力案件卻有上升趨勢。席亞指出，這宗兇殺案仍有待查清真相，是否涉及其他黑幫集團，目前仍言之過早。

此案發生在當地時間周三晚上9點15分左右。槍手把小貨車開到卡利的大屋門前，倒車撞向卡利停在該處的一輛多用途車，造成損毀。卡利當時人在屋內，聞聲後走出來查看。這時槍手突然拿掏出一把9毫米口徑的手槍向他開槍。警方估算，槍手至少開了12槍。卡利當場倒地，被送醫後傷重不治。

卡利領導「甘比諾家族」期間一直很低調。他上一次被起訴已是10年前的事。 當時他捲入一宗敲詐勒索案，被判處16個月徒刑，其後在2009年出獄。