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網友恐嚇黃光芹　孫大千：是臥底！真韓粉不會瘋狂到失去人性

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▲高雄市長韓國瑜接受訪問▼ 。（圖／POP搶先爆提供）

▲高雄市長韓國瑜接受訪問。（圖／POP搶先爆提供）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹日前主持廣播節目專訪高雄市長韓國瑜，卻因討論是否參選2020引來韓粉不滿，甚至遭到網友恐嚇對兒子、丈夫不利，使她請辭主持棒，「回歸家庭」。針對這些自稱「韓粉」，卻不理性的行為，前立委孫大千認為，真正的韓粉，充滿熱情，但是不會瘋狂到失去人性，口出穢言。

韓國瑜日前受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，會做滿4年任期，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，反問記者「做滿4年誰說的？」黃光芹隨後在臉書發文還原真相，強調韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，她也請大家可以回去重聽音檔，但是仍有網友跟韓粉不斷地在臉書上留言謾罵、攻擊，甚至威脅要動她的兒子，使她氣得報警處理。

▲▼楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

▲楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

事隔1天，黃光芹在臉書上宣布，已經決定請辭Pop Radio《Pop搶先爆》節目主持人，「人生必須面臨諸多選擇，新聞工作也有原則必須堅持，我決定先回歸家庭，將政治的、還諸政治。」黃光芹此舉讓許多粉絲不捨，韓國瑜妻子李佳芬也支持黃光芹提告，希望警方能夠把留言要對小孩不利的人找出來，「不要這麼用詞不堪，我們都是當母親的人，絕對沒辦法忍受這樣講到自己小孩，我覺得這種情緒激動，我是可以理解的」。

▲韓國瑜妻子李佳芬看到黃光芹面臨處境，同母之心表示力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜妻子李佳芬看到黃光芹面臨處境，同母之心表示力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

針對韓粉攻擊黃光芹，孫大千15日表示，「這擺明了是『臥底』的破壞行為。真正的韓粉，充滿熱情，但是不會瘋狂到失去人性，口出穢言。真正的韓粉，就算再怎麼期待韓國瑜選總統，也不會以傷害無辜的孩子做為恐嚇。」

孫大千提到，「真正的韓粉，一定會捍衛韓國瑜『愛與包容』的理念，絕對不會為他樹立敵人，破壞形象。真正的韓粉，一定非常清楚，如此的為所欲為，叫囂威脅，真正受害的就是韓國瑜。讓我們一起揪出冒充『韓粉』的『第五縱隊』。」

▼黃光芹被韓粉攻擊，決定請辭廣播節目主持人。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲▼黃光芹被韓粉攻擊。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲▼黃光芹請辭廣播節目主持人。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

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關鍵字：黃光芹,韓國瑜,韓粉,孫大千

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