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人類能罵「F」字是受飲食影響！　新石器時代才開始

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▲▼新石器時代農業進展促成人類飲食變化，影響下顎位置改變，正確發F和V等子音才變得容易 。（圖／達志影像／美聯社）

▲新石器時代的農業進展促進了人類飲食變化，影響了下顎位置，讓人類能發出子音「F」和「V」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

語言的演化是隨著社會的發展和變化來進行，多數人說話的方式，會根據下顎位置所形成，這受到祖先「咀嚼食物」方式的影響。近日有一個研究報告顯示，新石器時代的農業進展促進了人類飲食變化，影響了下顎位置，讓人類能發出子音「F」和「V」。

據《每日郵報》報導，該研究報告於14日發表在美國《科學》（Science）期刊中，蘇黎世大學語言學家以及這份報告的共同作者畢寇（Balthasar Bickel）表示，「語言研究往往著重於文化因素，但語言也是一種生物學現象，不能完全區分文化和生物學。」

研究人員分析了新石器時代和現代人的頭骨，並創建、模擬出不同下顎位置如何影響嘴型，而發出不同聲音。他們分析了大約2000種語言數據，超過現有語言的四分之一，確定了哪些聲音的使用頻率越來越低，以及會在哪裡使用。

研究發現，近期仍是狩獵、採集社會的群體，他們的語言使用長期農業社會會用的子音可能性非常小。布法羅大學的進化人類學家Noreen von Cramon-Taubadel雖然沒有參與這項研究，但他說道，「在社會種植農作物和學會烹飪食物之前，早期人類必須咀嚼「堅韌的生肉」，這對下顎和牙齒來說是份苦工。

但在現代，我們已從咀嚼堅硬的食物轉變為較軟的食物，例如稀粥、燉菜、熟肉等，都會改變我們的牙齒，導致現代大多數人都有一定程度的「咬合不正」，也就是所謂的「暴牙」，讓我們能毫不費力地正確發出「F」和「V」的音。

▲古代的咬合（左）與現代的咬合（右）之間的區別。（圖／翻攝自TímeaBodogán）

▲古代的咬合（左）與現代的咬合（右）之間的區別。（圖／翻攝自TímeaBodogán）

研究人員密切關注來自印歐語系的52種語言，包括從冰島到印度的方言，發現在歐洲可能兩千年前，才開始有越來越多的語言中出現「F」和「V」的音，與工業碾磨等食品加工技術的興起。

據報導，美國語言學家查爾斯•霍克特（Charles Hockett）是曾在數十年前提出了「農業生活對語言」的影響，但他當時並沒有試圖證明這一點，直到現在才又被研究團隊發表，「我們的研究結果表明，語言的形成不僅取決於其歷史的偶然性，還取決於人類生物學中文化誘導的變化。」
 

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關鍵字：新石器時代咀嚼,子音,F,V,Balthasar Bickel

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