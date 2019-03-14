竹市愛護動物講座開跑　狗狗進學校扎根生命教育

▲新竹市副市長沈慧虹參與巡迴列車啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府舉辦的巡迴全市保護動物校園講座邁入第四年，今（14）日巡迴列車正式從北門國小啟動，今年新增的「動物生命教育行動專車」彩色繽紛，更有「不黑」的宣傳貓大使戴車長帽來到現場，讓孩子直呼「好可愛！」新竹市副市長沈慧虹參與巡迴列車啟動儀式時表示，新竹市不只是個幸福城市，更是個尊重生命的城市，光近兩年透過零撲殺的友善街犬照護計畫就減少約一萬隻的街犬，今年更要透過校園巡迴講座，讓校園成為友善動物環境。

今年的保護動物列車預計辦理57場講座，並新增「動物生命教育行動專車」，從幼兒園到高中校園，只要學校申請，列車就會由資深動物行為訓練師、話劇老師、動物生態老師及動物專家帶狗狗入校園，與學童面對面傳遞正確觀念，讓市民從小學習與動物相處，了解動物行為與習性。

今年也特別邀請到湯宜之獸醫師帶領開設愛護動物種子教師研習營，預計培訓100名種子教師，透過動物保護個案方式與老師分享，期望受訓老師將觀念落實於課堂上，讓生命教育扎根校園。

沈慧虹今日也感性分享自己養狗14年的經驗，將狗從小照顧陪伴至往生的點點滴滴，請現場學童養狗就一定要照顧、陪伴及愛牠一輩子；她還分享最幸福的市犬「阿文」的故事，阿文原本是在護城河畔的流浪犬，將牠就近接回市府收容，為牠在中庭蓋一間小木屋，由同仁輪流照顧，如今牠高齡15歲但依然每天健康地陪伴市府同仁，是大家共同的好朋友，讓同仁在工作之餘可放鬆壓力。

沈慧虹提到，為了幫街犬找溫暖的家，新竹市積極推動友善校犬計畫，目前高峰國小、南隘國小、南寮國小及富禮國中皆有校犬，若學校想要了解校犬如何認養，可連絡動保所提供諮詢與協助；最後並勉勵學童好好學習動物生命課程，善待校園及城市裡的所有動物。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，林智堅上任後，為了讓市民與動物一起和平共處，新竹市從105年開始推動街貓友善照護計畫，已完成2000隻貓絕育，達減少約2萬隻街貓；從106年開始推動街犬友善照護計畫，已完成1000隻犬絕育，達減少約1萬隻街犬，成效明顯。

吳甲天表示，今年的校園巡迴講座邁入第四年，三年來共超過2.7萬名學童參與，獲得學校熱烈響應，感謝新竹市保護動物協會及新竹市浪浪絕育協會老師與志工這三年來的付出，將愛護動物的種子散撥到全市校園，讓學童在友善的環境學習並進而影響同儕及家人。