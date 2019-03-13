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為了32年前借的1000元　浙江男子送朋友千萬酒莊報恩

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▲孫勝榮和張愛民。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲孫勝榮和張愛民。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

浙江男子孫勝榮32年前因為朋友張愛民借了他1000元人民幣（約新台幣4600元）開店，為了報答對方，僑居西班牙的孫勝榮特第3度回鄉尋找張愛民，其間幾經波折，一度想放棄，最後終於和老友重逢，並將自己價值1000萬元人民幣的酒莊送給對方管理。

《錢江晚報》微信公眾號指出，孫勝榮是浙江青田縣溫溪鎮港頭村人，生於1972年，14歲那年到哥哥在徐州開的理髮店裡做洗頭工，當時24歲的張愛民是理發店的常客，兩人成了好朋友。

後來孫勝榮到溫州打工，巧遇了張愛民，張愛民讓他回到徐州，他在1987年拿出一年的工資1000元人民幣，幫孫勝榮在徐州開了理髮店，還時常幫他帶飯或做飯地照顧，直到孫勝榮在1991年入伍服兵役後，兩人失去了聯繫。

孫勝榮退伍後輾轉來到西班牙，從端盤子到成就事業，並成為當地的僑民領袖，為了尋找當年的恩人，他先後於2008年、2010年回到徐州尋找張愛民，但都無果，2012年他再度回到舊地，他到當地公安部門尋求幫助。根據他提供的名字和年齡，公安部門從戶籍數據庫裡找到了140多個「張愛民」。經過仔細辨認，孫勝榮最終確定了最相似的一個。他按照這個張愛民資料上的地址去找，可沒想到，張愛民早已不住那裡了。

正當他絕望準備離開之際，民警最後確定這就是他要找的張愛民，於是馬上通知了孫勝榮。正準備離開徐州的孫勝榮得知消息後欣喜萬分，終於和老友重逢。

▲孫勝榮和張愛民。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲孫勝榮和張愛民重逢後的合影。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

今年51歲的張愛民此前在徐州一家機械廠上班，2011年他買斷了工齡下崗。此後，他和朋友在市區經營一個小門市部。張愛民說，當初幫他，就是因為把他當作親弟弟，當孫勝榮提出想饋贈兩套房產時，他想也沒想便拒絕了。由孫勝榮投資1000多萬元的紅酒莊在2012年12月30日開業，委托張愛民作為董事長全權打理，孫勝榮從不管酒莊是虧還是賺，他們也從沒為利益產生糾紛。

張愛民說，「這個酒莊盡管寫在我的名下，投資人也寫的我名字。但是，酒莊永遠是孫總的，我目前只是代為管理，早晚還是要還回去。」孫勝榮則說，這些都不重要，只要大家平安，身體健康就好。

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關鍵字：孫勝榮,張愛民

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