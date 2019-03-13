老家100年前竟是墓仔埔？40萬張歷史地圖曝光…快來查城市進化過程

▲臺北館前路、衡陽路的老照片、與現今 Google 地圖街景對照。（圖／取自臺北歷史地圖 APP）



文／研之有物（原標題：一百年前你家的模樣？臺北、臺中歷史地圖散步）

「很多讀者拿到書和 APP 的第一步，會先找自己家在哪裡，然後發現自己的家一百年前可能是墓仔埔、或在河道裡面。」中研院的「歷史地圖散步」系列製作團隊，結合耐人尋味的老照片、臺灣百年歷史地圖、與現今的 Google 地圖街景，將整個城市變成故事展覽館。

做這個專案的職業病是，古今地名混用。有時候會在電話中跟別人說：「我下禮拜要去榮町…」《臺北歷史地圖散步》專案企劃黃冠華，打趣地說。

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榮町在哪？其實是日治時期臺北最繁榮的區域，古時又稱「臺北銀座」，範圍在現今臺北車站附近的衡陽路、博愛路、寶慶路一帶。

而場景來到臺中，可看見《臺中歷史地圖散步》主編賴萱珮奔波的身影。「我請家人開車載我到各個老照片地點，搶在不會逆光的時間，拍下一張張當今地景對照、收入書中。」

有了古今照片之後，就換編輯賴國峰等成員大顯身手，將老照片美美地套入 Google 地圖定位。「但有時候 Google 街景就是會跑掉…」這個 bug 成為團隊的頭痛來源。

要怎麼知道這張老照片的地點是在現今 Google 地圖哪個位址呢？有賴中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心執行「地圖與遙測影像數位典藏計畫」，累積了各城市大量不同時期的地圖，研究副技師廖泫銘說明。

這群團隊為什麼要那麼大工程，製作「歷史地圖散步」系列圖書與 APP 呢？

地圖尬故事，迸出新滋味

地圖只是媒介，APP 也只是載體，為的是讓這些故事從檔案館走到你身邊。

廖泫銘笑著說：「許多人看不懂地圖，但是搭配手機的 GPS ，手機會告訴使用者你在哪裡、該怎麼走，眼前這個地景曾經發生什麼事。」

「歷史地圖散步」系列的元素分為兩部份：第一部份為中研院數位典藏的臺灣百年歷史地圖，第二部份才是延伸地圖史料、加上故事，做成「歷史地圖散步」系列 APP 與圖書。中研院人社中心的地理資訊科學研究專題中心，在臺灣百年歷史地圖的數位化過程，就花費了十多年功夫。

▲廖泫銘透露，地理資訊科學研究專題中心典藏了 40 萬餘張歷史地圖。「歷史地圖散步」系列收錄的地圖數量，只是冰山一角，但就已經有說不完的故事。（圖／研之有物授權提供，張語辰攝影）



中研院收藏的歷史地圖，可在地圖數位典藏整合查詢系統供大眾瀏覽，繪製時間從 19 世紀末到現在，地理版圖橫跨東亞，其中以中國大陸及臺灣數量最為豐富。

更難得的是，這 40 萬餘張地圖都是現代化的測繪地圖，用於軍事、工程、地籍等紀錄，有經緯度、講究精準，因此可與現今的 Google 地圖進行古今套疊，了解該區域不同時期的樣貌，不同於傳統類似山水畫、非科學性的古代輿圖。

▲臺灣百年歷史地圖，包含臺北、臺中、臺南、高雄、基隆、淡水、新北、彰化、嘉義、花蓮、桃園等地的現代化測繪古地圖。（圖／取自臺灣百年歷史地圖網站）



黃冠華表示，他們觀察到許多古地圖與老照片，這兩者的共通點是「地理位置」，因此想把它們結合起來，開發成生活中會使用到的手機 APP，進入大家的生活中，例如國外有 Historypin 網站，透過老照片連結社群和當地歷史。

這一張張的老照片、地圖就像食材一樣，把它們炒在一起，成為一道道香噴噴的料理。



但團隊在「炒菜」過程發現，若老照片和地圖缺乏解說，使用者會無法理解背後的故事，因此有了出版《臺北歷史地圖散步》、《臺中歷史地圖散步》系列書籍的構想，像是「導覽手冊」，為讀者導覽 APP 裡古今地圖的故事脈絡。

▲《臺中歷史地圖散步》封面暗藏玄機，翻開書衣會看見女學生穿越回到日治時期的臺中，凸顯古今地圖對照的特色。（圖／取自中研院數位文化中心）

從臺北到臺中的變化

從 2016 年 9 月初《臺北歷史地圖散步》出版，到 2018 年 1 月初發行的《臺中歷史地圖散步》，時間相隔了一年多。

黃冠華表示，兩本書的明顯差異在於文字量變少。他手指掐著《臺北歷史地圖散步》的書背笑說：「我們原本只想做這本三分之一 的厚度，殊不知每位作者提供的文字量都超出預期地豐富！」

至於書籍內容是如何規劃，賴萱珮說明，團隊是先企劃主題，設定方向後再與作者談合作，明確告知撰稿角度為歷史普及，並希望在 2,500 字內完成。「有些長期學術寫作的老師甚至會擔心：從來沒有寫過這麼短的稿子！會不會被覺得不專業……」

《臺北歷史地圖散步》的主題從食衣住行著手，並加入重大事件；而《臺中歷史地圖散步》除了排除與臺北相似的主題，團隊也投入更多臺中在地的歷史研究。

相對於發展歷史悠久的臺北、臺南，臺中較缺乏老照片、古地圖等素材，因為臺中是日治時期依都市計畫建立的現代化城市，發展並不是很久。因而《臺中歷史地圖散步》多將焦點放在戰後時期，戰後的故事比例與《臺北歷史地圖散步》相較起來高出許多，例如美軍基地、特種行業等等。

▲上方為 1970 年代臺中市街觀光圖，可看到當時美軍常去的酒吧。下方為今日地圖對照。（圖／取自《臺中歷史地圖散步》）

賴國峰補充，臺中歷史地圖 APP 中，約有一半的老照片為戰後時期，但臺南歷史地圖 APP 就有較多戰前的照片，且年代可追溯更早以前。廖泫銘也說明，如果城市發展沒有太大變化，當時的出版社或政府就不需要重新繪製地圖，因此古地圖的張數也反映了城市變化的速度。

在製作《臺中歷史地圖散步》書籍的酒家主題時，團隊意外取得許多「酒家」的照片，其中余立先生提供了他父親余如季當時所攝的許多老照片，意外尋出一條當年父親拜訪拍攝過的酒家路線……

▲1963 年開業、當年叱吒臺中的白雪大舞廳，至今仍在營業中。（圖／取自《臺中歷史地圖散步》 。昔：余如季攝影、余立提供；今：李品寬攝影）

團隊蒐集史料的過程也會發現「群聚經濟」的現象，例如某一條街都是百貨、某一區域都是公家單位。「像臺中的中區就很可惜，在 1990 年代商圈移轉後便沒落了，製作書籍的過程也會覺得有點感慨～」賴萱珮回憶起這些地方往日的輝煌。

雖然臺南歷史地圖 APP 已發行，但目前書籍尚未誕生。聽到「臺南」這個地名，團隊直呼：「戒慎恐懼！研究臺南歷史的神人太多了，光是糕餅、蜜餞，可能就有人寫過一本書。」團隊尚在苦惱蒐集選題，準備齊全後，再前進臺南歷史界這個高手齊聚的武林。

缺素材、授權不易、Google 街景難掌控

▲問及製作過程遇到的考驗，團隊的心路歷程，宛若淘淘江水。（圖／研之有物授權提供，張語辰攝影）



賴國峰說，《臺北歷史地圖散步》原本想將南機場的老照片與故事放進書中，但因素材不足而放棄。賴萱珮也分享她的遺珠之憾：身為臺中人的她，認為豐原區的糕餅業值得書寫，但蒐集資料過程發現，能找到的老照片很少。另外，臺中舊市區（今自由路一帶）的百貨業也十分值得一提，在盛況時期多達十幾間百貨，然而百貨業是私人產業，資料難以尋得，如今也已沒落，在缺乏老照片、研究文獻的困難下只好放棄這個題材。

除了缺乏素材，臺灣公部門資料的授權狀況更是大難題。

「歷史地圖散步」團隊在談素材授權時，會經由兩種途徑：一為私人，另一個是公部門。私人授權會有既定的價錢與流程，處理起來較快速；但公部門的文獻、圖片等資料，散落在不同的博物館與研究機構，除了公文跑流程十分緩慢，廖泫銘也提到，甚至有一個尷尬的狀況是，有些圖或照片根本找不到最原始的版權擁有者。

賴國峰以「歷史地圖散步」團隊與日本合作取材的經驗建議，日本機構會定期檢視所有物的版權，而超過百年的書籍便有機會開放版權給大眾使用，這才讓檔案重新有了靈魂，而不只是冷冰冰地躺在資料櫃。例如，團隊向日本國會圖書館申請許多臺灣日治時期的照片素材，無需到日本，只要透過線上申請即可。

製作「歷史地圖散步」 系列 APP 也有一些困境待解決，由於 APP 使用 Google 街景作為背景，讓古地圖與老照片在上面套疊，以便讀者理解古今的對照。然而，賴國峰冒汗說，Google 街景定位不是每公尺都拍攝，導致有些老照片無法精準地放於現今的建物上。另外，Google 街景版本的改變、更新的速度、還有手機版型的差異，都會導致 APP 的體驗品質有所落差。

現在的臺中歷史地圖 APP 是先放入 150 張老照片地點，賴國峰提到，未來還可以持續加入新的素材，就像 Pokémon GO 遊戲更新，一直把新的怪獸放進地圖中，讓「歷史地圖散步」系列 APP 持續充滿生命力。

但通常使用者打開「歷史地圖散步」系列 APP ，第一件做的事情是什麼？

尋找一百年前自己的家

很多讀者拿到書和 APP 的第一步，會先找自己家在哪裡，然後發現自己的家一百年前可能是墓仔埔、或在河道裡面。

黃冠華提到，由於下載「歷史地圖散步」系列 APP 不需要付費，有些社區大學導覽課程的老師會請學生下載 APP 來進行教學。賴國峰也補充，過往在書展展示的經驗，有些長輩下載了 APP 後很開心，因為裡面的老照片、歷史地圖，都是他們的回憶。

談到書的銷量，團隊謙虛地表示，《臺北歷史地圖散步》進入第四刷，應該算是賣得不錯。由於「歷史地圖散步」系列的前置工程浩大，目的不可能是獲利，獲利僅是達到「推廣歷史故事」這個目標的方式。

我們的目標是推動文史工作，讓產業界看見圖文書發展的可能性。

由於東販出版的書籍多為漫畫、輕小說，在刻板印象中，東販這類書籍不太出現在中研院的學術館藏中，而《歷史地圖散步》系列書籍是中研院與東販出版的開創性合作。借助東販的出版專業，經營中研院不擅長的鋪貨銷售，讓中研院的地圖典藏、文史檔案，得以透過圖文書的形式，現身在全臺書店及線上販售，這是公部門在推廣與營銷上的改變。

「算是走出象牙塔，做出更接地氣的嘗試，」團隊說明，「我們將歷史洪流中典藏在檔案館、博物館、圖書館的圖像資料，放回現代人的生活中，並且標上時間、空間（GPS 位置）與故事，讓整個城市都是歷史文化的展覽館！」

本篇圖文經「研之有物」授權轉載，採訪編輯為王怡蓁、美術編輯為張語辰。