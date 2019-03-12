巨大蜘蛛雕塑名為《媽媽》　藝術家路易絲永恆的絲線

提到「母親」時，大部分的聯想或許是溫潤包容、柔韌強壯的形象；也或許想起了自己的母親，有著除非身為子女否則不能明瞭的輪廓。這次要聊的藝術家，以一系列名叫《媽媽》的雕塑作品聞名，這些《媽媽》身高動輒將近十公尺，有的矗立在世界各地的美術館前，有的出現在藝術展覽會場，各有不同的姿態和材質，但都有著相同的形象——巨大的蜘蛛。

《媽媽》（Maman, 1999），加拿大國家美術館 pic via Wiki © John Talbot

這位藝術家是路易絲・布儒瓦（Louise Bourgeois, 1911～2010）。在她將近百年的一生中，有四分之三的歲月皆投身藝術創作，也累積了數量可觀的作品。

她的創作中有許多一再出現的元素，比如蜘蛛的形象、由一根絲線垂釣的扭曲物體、部分人體的叢聚集合、生殖器形象、縫紉等等，同時，作品的命名多有耐人尋味的故事性，隨手列舉《他消失於無聲中》、《高明的說謊者》、《父親的毀滅》、《危險的通道》、《銜接的獸穴》等等，好似一部作品就是一部小說，而這些都是（據本人表示）在反應「個人經驗」。想當然爾，人們若想窺探究竟，必定會問：在她身上，發生過些什麼事？

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路易絲・布儒瓦。pic via Artspace

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