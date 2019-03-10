影／關實體店面？　特斯拉降價近100萬台幣　店員：店裡可火了！

記者吳易達／綜合報導

電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前透漏，未來幾個月內特斯拉將會關閉很多店面，轉向線上通道銷售。因此，很多買家都認為特斯拉大勢已去。不過，一家特斯拉體驗中心銷售店員則指出，在部分車款降價之後，店裡可火了，特別是一款降價約18萬元人民幣（約新台幣82.7萬元）的車款，吸引了許多顧客。

▲特斯拉車款近期大降價。（圖／達志影像／美聯社）



據《梨視頻》報導，該名店員表示，該項關閉店面的消息，主要是在美國當地，中國這邊影響不是很大，目前官方還沒有任何相關消息。

然而，降價消息一曝光之後，該名店員指出，非常多顧客興奮地前往店裡詢問價格，「20多萬（人民幣，下同）？30多萬？什麼品牌來著？」

店員表示，顧客就是知道有這個消息，但沒有很確定「我們是做什麼的」，還有人問，「你這個排量多少？」對此，該名店員驕傲地回答，「我們是零排放量」。

店員指出，每個周末都有很多顧客來到店裡看車，特別是那款從95萬元降到77萬元的車。她補充，會降這麼多的原因，也是因為公司自己把關稅給吸收掉了。

據了解，在台灣，特斯拉全系列車款也都大幅減價，一夕間不少車主都直指自己被當「盤子」。對此，公平交易委員會表示，接獲反映後已正式立案調查，一有結果就會對外說明。