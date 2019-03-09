「兩岸一家親」柯文哲將訪美　全美台灣同鄉會拒接待



圖文／鏡週刊



台北市長柯文哲預計3月16日至24日訪問美國，行程曝光後被認為規格降級，大輸桃園市長鄭文燦，而現在全美台灣同鄉會又發表一份聲明，表示柯市長過去言行的轉變，本會「不支持且不接待柯市長訪美行程」，甚至還呼籲全美台僑不要去接待如此投機的「政客」。

全美台灣同鄉會在聲明稿指出，同鄉會長年作為台美人聯繫同鄉情誼的平台，堅持台灣民主、公義及獨立自主價值，柯文哲以前多次訪美，許多同鄉會鄉親都欣然出錢出力，「然而過去4年來，柯市長價值上的轉變，已違背同鄉會多年堅持的價值」。

聲明稿中舉例，柯文哲價值上的改變像是「毫不掩飾對毛澤東、鄧小平、蔣經國等獨裁者的仰慕」「大巨蛋密會遠雄董事長趙藤雄」「台大校長管中閔爭議，呼籲蔡政府認賠殺出」「身為二二八受難者家屬，對轉型正義工程的輕蔑」，提出「兩岸一家親」說法等等，「柯市長種種言行，都令多年致力改善台美關係的同鄉會鄉親不敢苟同。」

聲明稿最後表示，全美台灣同鄉會不會如影隨形抗議，「因為從『熱烈歡迎』到『拒不接待』已經充分表示了台僑最民主文明的高度的抗議。」全美台灣同鄉會最後也向柯文哲喊話「期盼柯市長能以台灣為重，重拾我們對他的信任。」



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