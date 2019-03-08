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巡護七號啟程太平洋遠航護漁　海巡署長陳國恩慰勉

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▲▼巡護七號啟程太平洋遠航護漁　海巡署長陳國恩南下慰勉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署長陳國恩南下慰勉「巡護七號」官兵。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署「巡護七號」船8日啟航執行2019年第一航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，由於時間長達2個月，航程遠達1萬浬。海巡署陳國恩署長特別南下高雄慰勉執勤人員辛勞，對巡護船同仁執行遠洋任務的犧牲奉獻表示肯定與感謝。

▲▼巡護七號啟程太平洋遠航護漁　海巡署長陳國恩南下慰勉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼署長陳國恩南下慰勉官兵。  

▲▼巡護七號啟程太平洋遠航護漁　海巡署長陳國恩南下慰勉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣東港籍「穩鵬號」漁船於1月20日於印度洋海域發生喋血案，海巡署艦隊分署派遣「巡護八號」船緊急出勤，疾馳約4千浬赴該海域處理，目前刻正押解嫌犯返國。「巡護七號」今執行中西太平洋公海護漁任務。

公海遠洋漁業護任務因1989年與美國雙方簽署「中美北太平洋公海流網漁捕作業協定」，要求我國派遣公務船舶及人員至北太平洋公海執行船旗國管轄義務；另台灣積極參與「中西太平洋漁業委員會等區域性漁業組織，並與美國、紐西蘭、庫克群島、法國、澳洲及日本等6國建立公海相互登檢機制。

艦隊分署表示，這次巡護任務將落實執行聯合國海洋法公約及「中西太平洋漁業委員會」相關保育規定，善盡國際漁業管理責任，且依照漁業署提供漁汛資訊及漁船作業分佈，於漁船作業熱區進行巡弋，確保漁民及漁船公海作業安全。

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關鍵字：巡護七號海巡署長陳國恩

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