王孟筠獲陸首批台籍三八紅旗手：希望台青在陸打拚被看見

▲王孟筠獲得首批台籍「三八紅旗手」稱號，圖為她第一屆學生的畢業典禮。（圖／王孟筠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／台北報導

廣西師範大學台籍青年教師王孟筠，日前獲得廣西壯族自治區「三八紅旗手」的稱號，這是大陸當局三八婦女節頒布給優秀婦女的榮譽頭銜，她是該稱號開放台灣人參評後，首批獲得的台籍人士，也是廣西唯一的台籍獲得者。她表示，希望越來越多的台灣青年在大陸努力打拼的成績，都能慢慢被看見。

王孟筠是台南人，於2017年7月畢業於台灣東海大學，之後到廣西師大任教，成為該校首位台籍教師，也在近期成為了廣西和桂林政協的特邀政協委員。

她在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「廣西惠台80條措施」頒布後，其中包含台灣同胞在廣西可以參評這些榮譽獎項，此外，「惠台31條措施」中也有相關的規定，「我是惠台31條出台後受益的第一批台灣青年，也見證31條在廣西落地實施。」

▲王孟筠獲得首批台籍「三八紅旗手」稱號，圖為她第一屆學生的畢業典禮。（圖／王孟筠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

王孟筠說，在台灣的親友對自己在大陸參加的活動與獲得榮譽表示支持，「台灣很多青年其實很有想法，也很關心到大陸就學就業創業的政策問題，讓到大陸的台灣青年可以一起參政議政，讓我們的工作努力成果可以參加榮譽評選，都會讓台灣青年在大陸就業更有信心跟動力。」

王孟筠入職近一年來，發表40餘篇自己在大陸工作與生活的文章，也在台灣舉辦多場講座，現身說法為台灣青年西進大陸解惑，2018年至今為廣西各所大學引進多名台籍博士入職。

據了解，中國全國婦聯於1960年決定在紀念「三八」國際婦女節五十周年的時候，表彰1萬個婦女先進人物和以婦女為主的先進集體，並分別授予「三八紅旗手」、「三八紅旗集體」的獎狀和獎旗，從此開始了每年三八紅旗手的頒布。1978年9月9日，前大陸全國政協副主席康克清在中國婦女第四次全國代表大會的工作報告中，號召全國婦女廣泛開展社會主義勞動競賽，並開展評選三八紅旗手活動。

附錄：「三八紅旗手」條件

凡具備第一項，同時具備其他一項或兩項條件的，均可被評為三八紅旗手。

1.熱愛黨、熱愛祖國、熱愛社會主義、熱愛集體，積極響應黨和政府的號召，遵紀守法者

2.熱愛本職工作，能團結同志在生產工作中做出突出貢獻者

3.大公無私、作風正派、敢於抵制不正之風，堅決維護國家和集體利益者

4.刻苦學習政治、文化、科技、業務知識等方面有優異成績者

5.用社會主義思想處理好婚姻、家庭關係，子女教育、計劃生育等方面起模範帶頭作用者