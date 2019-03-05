美魔女代書畸戀釀2死！假離婚真當小三　摩鐵約會成裸屍

圖文／鏡週刊

新北市蘆洲區2010年7月驚傳棄屍命案，43歲的林姓女地政士僅著內衣褲遭人殺害，棄屍於疏洪道，凶嫌則是同為地政士的褚皇裕。林女家屬認屍時悲痛萬分，難以相信摯愛的家人出門一趟，竟成為冰冷屍體，但警方調查發現，凶嫌與死者間竟有段不為人知的婚外情。

本刊調查，林姓死者為了申購國宅而辦假離婚，但仍與「前夫」、子女同住。夫妻倆工作繁忙，在案發前已近2個月沒有對話，因此家屬對林褚二人的關係一無所知，僅在案發前半年曾接獲簡訊，指林女與她的老闆有不正當男女交往，當時林女表示是離職員工的蓄意報復，林夫也就沒放在心上。

警方抽絲剝繭查明褚皇裕犯案前的動態，發現凶嫌和被害人接連二天進出中山區的汽車旅館，林女的下體更驗出精液反應，顯示二人在案發前曾發生親密行為，褚嫌卻對曾經的愛侶痛下殺手。

林女家屬供稱，褚皇裕曾向林女商借30萬元，警方研判是林女在摩鐵內向褚嫌討債，二人可能因此發生口角，褚嫌在一時氣憤下動手殺人，用房間內的枕頭活活悶死林女。

林女丈夫原也是代書，但本刊前往其公司查看，發現地政事務所成為民宅，案發後已經離開傷心地。褚嫌遺孀須賠償林的二名子女七百多萬元，但再多的錢也換不回母親的笑容，死者家人的傷痛恐難痊癒。

▲褚男與林女婚外情，卻在汽車旅館幽會時，徒手將她掐死殺害。

褚男則在7月20日深夜，駕著一輛鐵灰色休旅車將林女屍體扔在蘆洲疏洪道草叢。目擊者原以為駕駛亂丟垃圾，趨前一看才驚覺遭丟棄的是一名早已失去生命跡象、僅著內衣褲的女性，嚇得連忙通報攔檢站的員警。 時任蘆洲警分局偵察隊副隊長的張俊明回憶，褚皇裕棄屍後並沒有立即離開，反而將車停在附近，確認警方發現屍體後才棄車逃逸，他徒步走過越堤道攔了輛計程車，前往三重躲藏。 警方調查後，確認死者是林姓女地政士，隨即調閱監視器以車追人，鎖定最可能的犯嫌是同為地政士的褚皇裕，正當警方設下天羅地網搜捕時，卻傳出褚皇裕的死訊。 隔天清晨5時許，褚男還曾打開手機，最後通訊地點在龍濱路，疑似看完簡訊後，攔車上高架橋，並在高架橋上要求司機停車；司機原先不肯，但在褚男堅持下，司機才靠邊讓他下車。司機駛離後越想越不對勁，連忙通報公司並返回原處查看，發現褚男已跳橋自殺。一天後，褚男屍體才在敦煌水門外被發現。 雙方家屬認屍時皆難以相信，褚妻更是悲痛萬分。當時，已育有二女的褚妻，為幫老公「傳香火」，剛做人工受孕，懷孕不到3個月。

▲褚男行凶後，將林女屍體載往疏洪道棄置，並在隔日清晨跳橋自殺。



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