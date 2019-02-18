瘋電影／樂高玩電影2　自從妹妹外星人出現世界就變了

文／賴賴







瘋言瘋語：

整體感是好看且有內涵的，不過就內涵部分可能要年紀稍長才看得懂，大概是和年齡層起碼要三年級以上，描述兄妹關係相當貼切，家有小孩的長輩會心有戚戚焉，趣味性描述有了妹妹以後，哥哥的人生大轉變，樂高卡通這次大膽嘗試二次元的手法，不但有真人加入，在兒童世界裡還有穿越劇出現，太勇敢的做法了，前半段節奏緊湊，看得有些辛苦，後段就看出來在幹嘛了，很有意義是寫給父母看的電影。

電影流暢，言之有物，許多驚喜的議題即使是成人，觀影仍有收穫，例如音樂陶冶性情，在艱澀環境中的音樂可以開啟樂觀情緒，但是沉迷於靡靡之音，終日玩物喪志，這樣的音樂變成了毒藥，娛樂輕重就在於程度取捨和依賴，應該說所有的娛樂皆是如此，過與不及都不好。

而來自另一個星球的妹妹外星人，真是哥哥最佳心聲，不只是哥哥，只要是老大突然來了一個老二，都會有世界崩壞的痛苦，而妹妹正是帶來世界末日的最狂魔獸，更可怕的是她總是包裝粉嫩可愛風，令人措手不及便被摧毀，太有感了。

描述兄妹和玩具的關係，結局有力道，也身負教育內涵。





片 名：樂高玩電影2

英文名稱：The Lego Movie 2: The Second Part

類 型：動畫、冒險

上映日期：2019-02-14

片 長：106分鐘

導 演：麥克米契(Mike Mitchell)

演 員：瑪格羅比(Margot Robbie) 、 愛莉森布里(Alison Brie) 、克里斯普瑞特(Chris Pratt) 、 喬納希爾(Jonah Hill) 、伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks) 、查寧塔圖(Channing Tatum) 、 尼克奧佛曼(Nick Offerman) 、 蒂芬妮哈戴許(Tiffany Haddish)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱



備受好評的2014年全球賣座片《樂高玩電影》，在眾所矚目下終於要出續集了。《樂高玩電影2》找回積木堡的所有主角，展開一場緊湊刺激的全新冒險，攜手拯救他們最愛的城市。自從「一切都超讚」已經過了5年，市民面對一個重大的新威脅，那就是來自外太空的樂高得寶（LEGO DUPLO®）入侵者，這群不速之客摧毀城市的速度讓市民都來不及重建。

為了打敗這群壞蛋，並恢復樂高宇宙的和諧，這場戰役會帶艾密特、露西、蝙蝠俠和他們的朋友們前往遙遠的處女地，包括一個奇妙的音樂銀河。這場旅程會考驗他們的勇氣、創意和拼裝大師的技巧，證明他們是多麼特別。



從第一集電影歸隊的配音卡司包括克里斯普萊特聲演艾密特、伊莉莎白班克斯聲演露西（即溫斯黛）、威爾阿奈特聲演樂高蝙蝠俠、尼克奧佛曼聲演鬍鬚鋼（Metal Beard）和愛莉森布里聲演獨角貓（Unikitty）。這次新加入的卡司包括蒂芬妮哈迪什、史蒂芬妮碧翠絲和阿圖洛卡斯特羅，分別聲演新角色管很大女王（Queen Watevra Wa’Nabi）、甜蜜混亂（Sweet Mayhem）和甜筒（Ice Cream Cone）。



《樂高玩電影2》由麥克米契（《魔髮精靈》、《史瑞克快樂4神仙》、《超人高校》）執導，同樣由樂高電影系列的製作團隊林暐、菲爾洛德、克里斯多福米勒和羅伊李擔任製片人。監製則是吉兒威爾費特、馬修艾希頓、金可高多和克里斯麥凱。編劇是菲爾洛德與克里斯多福米勒與亞當帕瓦和麥可福格，故事由菲爾洛德與克里斯多福米勒與亞當帕瓦創造，改編自樂高組合玩具。



製作設計是派屈克馬克漢寧柏格（《捍衛聯盟》），剪輯是克蕾兒奈特，配樂是馬克馬瑟斯鮑夫（《雷神索爾3：諸神黃昏》、《樂高玩電影》），動畫總監則是特麗莎岡姆。

▲來自另一個可愛星球的外星人，破壞力超強。

▲粉嫩色系的外星人，擁有最高科技的毀滅力。

▲男孩為了正妹，命都可以不要。



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