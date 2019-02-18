1片葉劈斷8根筷子！光頭叔「以柔克剛術」…網看傻：動手腳？

▲ 光頭叔拿一片葉子，輕鬆將8根筷子切斷 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

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奇人無所不在？最近一則影片在網路瘋傳，只見一名光頭大叔僅拿出一片綠葉，就輕輕鬆鬆將握在一起的8根筷子瞬間斬斷，令現場觀眾驚呼連連，就連號稱是「亞洲第一大力士」的大陸健身直播主呂瀟也看傻，忍不住直呼「到底真的假的？」

臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》在17日分享一段影片，只見一位身穿紅黑格子襯衫的光頭大叔站在餐桌前，先是將眼鏡脫下，捲起袖子，證明自己沒有偷藏任何工具，接著抓起了桌上一把筷子，在確認完總數是8根之後，便將筷子重重的往桌腳撞擊，向現場觀眾證明筷子十分堅硬。

▲ 光頭叔脫下眼鏡，捲起袖子，證明自己沒有暗藏機關。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲ 光頭叔舉起8根筷子撞擊桌子，證明筷子相當堅固 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

大叔將筷子交給站在一旁的幫手，緊接著又拿出了一片平滑的長葉子。他向觀眾表示，「給大家看一下什麼叫六脈神劍，其實這叫『以柔克剛』，柔在哪裡？就在這裡（大叔用手指著自己頭部），人叫心想事成。」

大叔咬著葉子，雙手手掌相合拍手4聲後，隨即將「集氣」的葉子朝一把筷子揮去，馬上就把8根筷子一口氣都劈斷。不可思議的現象令觀眾們發出了陣陣讚嘆。





▲ 光頭叔將筷子交給一旁幫手，接著拿出一片長葉。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲ 光頭叔咬著葉子，雙手擊掌4次集氣。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

這支影片上傳到網路上後，立刻掀起一陣熱議，許多人紛紛留言「是不是最強的高手都會變光頭」、「太厲害了吧！神人！」不過也有不少網友質疑這項表演的真實性，畢竟如果要用葉子來斬斷，那筷子的斷面應該要較為平整，還有人提到「我放慢看是用手掌劈的耶！」、「葉子還沒碰到，筷子就已經斷了，肯定有甚麼手腳。」、「阿伯檢查了衣袖，卻沒檢查那些筷子有沒有機關啊」、「應該是剪接的問題」、「拿筷子的人很配合耶，不是串通好的嗎？」

▼ 光頭叔拿一片葉子，輕鬆將8根握在一起的筷子切斷 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）