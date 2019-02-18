　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

1片葉劈斷8根筷子！光頭叔「以柔克剛術」…網看傻：動手腳？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 光頭叔拿一片葉子，輕鬆將8根筷子切斷 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

國際中心／綜合報導

奇人無所不在？最近一則影片在網路瘋傳，只見一名光頭大叔僅拿出一片綠葉，就輕輕鬆鬆將握在一起的8根筷子瞬間斬斷，令現場觀眾驚呼連連，就連號稱是「亞洲第一大力士」的大陸健身直播主呂瀟也看傻，忍不住直呼「到底真的假的？」

臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》在17日分享一段影片，只見一位身穿紅黑格子襯衫的光頭大叔站在餐桌前，先是將眼鏡脫下，捲起袖子，證明自己沒有偷藏任何工具，接著抓起了桌上一把筷子，在確認完總數是8根之後，便將筷子重重的往桌腳撞擊，向現場觀眾證明筷子十分堅硬。

▲ 光頭叔脫下眼鏡，捲起袖子，證明自己沒有暗藏機關。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲ 光頭叔舉起8根筷子撞擊桌子，證明筷子相當堅固 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

大叔將筷子交給站在一旁的幫手，緊接著又拿出了一片平滑的長葉子。他向觀眾表示，「給大家看一下什麼叫六脈神劍，其實這叫『以柔克剛』，柔在哪裡？就在這裡（大叔用手指著自己頭部），人叫心想事成。」

大叔咬著葉子，雙手手掌相合拍手4聲後，隨即將「集氣」的葉子朝一把筷子揮去，馬上就把8根筷子一口氣都劈斷。不可思議的現象令觀眾們發出了陣陣讚嘆。


▲ 光頭叔將筷子交給一旁幫手，接著拿出一片長葉。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲▼ 光頭叔咬著葉子，雙手擊掌4次集氣。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲ 光頭叔咬著葉子，雙手擊掌4次集氣。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

這支影片上傳到網路上後，立刻掀起一陣熱議，許多人紛紛留言「是不是最強的高手都會變光頭」、「太厲害了吧！神人！」不過也有不少網友質疑這項表演的真實性，畢竟如果要用葉子來斬斷，那筷子的斷面應該要較為平整，還有人提到「我放慢看是用手掌劈的耶！」、「葉子還沒碰到，筷子就已經斷了，肯定有甚麼手腳。」、「阿伯檢查了衣袖，卻沒檢查那些筷子有沒有機關啊」、「應該是剪接的問題」、「拿筷子的人很配合耶，不是串通好的嗎？」

▼ 光頭叔拿一片葉子，輕鬆將8根握在一起的筷子切斷 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲▼ 光頭叔拿一片葉子，輕鬆將8根握在一起的筷子切斷 。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

ET快訊
狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」：別再來
台中嬤過世留包裹「真的需要再打開」　孫快倒了一開超催淚
帽T正妹現身台北街頭！轉頭看…是「國際影后」

關鍵字：加藤軍台灣粉絲團,以柔克剛,葉子,筷子,呂瀟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

6隻蚯蚓爬土上！她「月底吃土」全吃光　網友狂求饒：太噁了

影／巨大一根是啥！傻妻熱炒菜葉「梗丟廚餘」尪想哭　網驚：第一次見到本尊

「媽媽，求你把我賣掉吧」…單親母病倒臥床　7歲女新年願望超鼻酸

1片葉劈斷8根筷子！光頭叔「以柔克剛術」…網看傻：動手腳？

吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了

正妹月噴12萬...決心挑戰「一年不購物」！生活出現正向大反轉

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

1片葉劈斷8根筷子！光頭叔「以柔克剛術」…網看傻：動手腳？

吃蛤蜊燒沒挑殼！男友臭臉嗆「妳閨蜜比較貼心」：分手吧　女大生傻了

正妹月噴12萬...決心挑戰「一年不購物」！生活出現正向大反轉

直擊藍寶堅尼蠻牛Urus　賓利將推635匹Bentayga Speed性能版

玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

快訊／宜蘭發生墜樓意外　婦人跌落「12樓陽台」身亡

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

李俊億／【江國慶冤死案】鋸箭式的冤案求償

元宵改吃小湯圓吧！特搜全台4間「紅白湯圓美食」超邪惡

萬里雙屍命案！「門窗緊閉」夫妻陳屍房內　熱水器沒打開

影／一家4口燒炭亡！母「雙手卻遭綑綁」不單純　社會局：曾供8千短期紓困

役男護照效期延長至10年　內政部： 逾期未歸送法辦

人瑞全裸直播！58歲婦誆百歲　網爆動狂抖內...4年賺千萬

新奇熱門新聞

正妹挑戰一年不購物　生活大反轉

18歲妹揪夜店慶生「錢男的平分..

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

主管激戰女下屬　性愛直播片瘋傳

G奶牙醫超會吹簫　騎乘位猛到不..

女友說對性無感　他上鉤才發現：

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

女孩被破處上癮　發現自己是公車

女孩激喊粗魯一點　他理解卻受傷

她沒挑蛤蜊殼！男友秒分手：閨蜜..

密室性愛全露出　男用衛生紙被拍

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

更多熱門

相關新聞

花警破解毒販暗號　逮17毒蟲送辦

花蓮警方日前展開斬斷龍頭行動，結合刑大二隊、憲兵隊等22名兵警力組成專案小組，兵分多路，前往花蓮市區、吉安、新城、壽豐、萬榮、光復等地區搜索，共帶回游嫌等17名毒品人口，共起出二級毒品安非他命、吸食器及瓦斯槍等犯罪工具，經分別訊問後，全案依違反毒品危害防制條例移送17嫌法辦。

小鵝子「拿3根筷碎唸」！媽目睹下幕心涼

沒筷子吃泡麵！網推這支「變形神器」

筷上放打火機！正妹留「神秘暗號」

筷子用了2年還不丟？恐吃出胃癌

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面