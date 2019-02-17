台北動物園打造「空中走道」　狐猴搬到兒童區曬日光浴

▲天空走道讓遊客能近距離跟狐猴接觸。 （圖／台北市立動物園提供，下同）

生活中心／台北報導

你發現了嗎？台北市立動物園今年趕在農曆春節前，在通往動物行為學院（原兒童劇場）的步道上，增設一條「動物空中走道」，還在中途設置樹屋，不僅能讓活潑好動的狐猴們暫時停留，還可以提供遊客以不同角度觀察，現在白頸狐猴與環尾狐猴們已經是熟門熟路，常駐足步道上享受日光浴。

動物園發布新聞稿表示，狐猴家族繁衍力旺盛，為了提供足夠的照養空間，以落實族群管理機制，並讓每隻個體都擁有更良好的居住環境，在105年時就將部分的褐狐猴、白頸狐猴及環尾狐猴，從非洲動物區搬到兒童動物區定居，去年也進行修繕工程，把環境改造成更適合狐猴居住的環境。

▲狐猴搬到兒童動物園區。

動物園表示，褐狐猴、白頸狐猴及環尾狐猴屬日行性動物，攀爬和跳躍能力一流，喜歡在地面層活動，動物園因此把原來4間戶外網籠，重新分隔成2區塊，讓狐猴有更大活動空間，並置換屋頂材質、修剪植栽，讓活動場內可照進陽光，也汱換舊框架與波浪網，換成透視度較高的龜甲網，讓遊客可清楚觀察動物的一舉一動。

為加深民眾對野生動物瞭解，動物園把兒童劇場改造為動物行為學院後，並新增動物空中走道銜接戶外活動場，廊道也設置精巧可愛樹屋，吸引動物停留，雖然狐猴在農曆春節前才入住，但適應力良好的白頸狐猴與環尾狐猴，對空中步道已是熟門熟路。

▲汱換老舊框架，動物園換成透視度較高的龜甲網，讓民眾更清楚觀察。

保育員也觀察到狐猴喜歡待在步道享受日光浴，有機會造訪兒童動物園區，路過狐猴活動場時，可抬頭看廊道，或許有狐猴會經過，就能以不同角度，欣賞身手矯健狐猴的身影。