想休喪假！不孝天兵偽造訃聞「賜死3爺奶」　輔導長來弔唁傻眼

▲新竹天兵偽造訃聞。（圖／示意圖非當事人／陸軍司令部）

社會中心／綜合報導

新竹一名徐姓男子在湖口營區擔任陸軍，日前因外公過世而請了8天喪假，他竟異想天開，在一個月內以「外婆、爺爺、奶奶」等3為長輩相繼過世的名義，想要爽休24天喪假，他的部隊輔導長看徐男家中接連有喪事，主動前往弔唁，才發現這全是一場騙局。新竹地檢署則依偽造文書等罪起訴徐男。

《自由時報》報導，徐男的外公在去年9月期間過世，因此他拿訃聞向部隊請了8天喪假，嘗到休假的甜頭後，他接連在去年10月10 日、11月4日，連續謊稱家中外婆、祖父相繼過世，企圖換取喪假。為了製作假訃聞，他在此期間接連到同一家位在中壢的印刷廠，並將假的訃聞地交給鄭姓上尉所長，獲得喪假。

在第2次喪假的期間，他再度謊稱，由於祖母失去丈夫，傷心過度跟著離開人世，並且將偽造的訃聞和戶口名簿拍照，以LINE傳給所長請假獲准。

部隊中的張姓輔導長發現，徐男家中在短時間內連續4位長輩過世，相當值得同情，收到第3張以Line傳來的訃聞之後，於11月20日親自前往徐家弔唁，沒想到詢問後得知，徐男的外婆、祖父和祖母根本還活得好好的，讓他相當驚訝。

輔導長立即將徐男帶回部隊偵訊，讓徐男的第三回喪假只休了兩天，部隊並向檢憲報請偵辦。檢方認為徐男犯刑法詐欺得利罪和行使偽造公、私文書罪嫌，偵結起訴。軍方則表示，依「刑懲併行」原則，核予徐男大過兩次處分，刻正辦理汰除作業中。