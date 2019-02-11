「辱警奴才哥」怒槓城隍廟！過年抽無好籤嗆索賠：打1999開除廟公

網新中心／綜合報導

去年大嗆基層員警「奴才」不起訴的網路狂人郭岱庭，這次目標轉向新竹都城隍廟工作人員。他日前在YouTube頻道上傳一部影片，因為他在廟內求不到好籤，跑去跟廟方人員爭執，要求廟方「處理」。

郭岱庭疑似因為不滿在新竹都城隍廟抽不到好籤，在影片一開始就直說「什麼廟？不要拜！」、「求不到好籤啦」、「要不要處理啦？要客訴多久啦？」郭岱庭甚至大叫說「大甲鎮瀾宮我抽什麼籤啦！」要求廟方賠償。

▲郭岱庭。（圖／翻攝郭岱庭臉書)

廟方人員見狀回「你不要在這邊亂啦」，讓郭岱庭爆氣拍桌說「你才在亂啦！我拿大甲鎮瀾宮的籤給你看」、「你不要在這邊弄，我跟你講我開除你啦」，更揚言要向文化局、民政局申訴。廟方人員說要找警察，郭岱庭則說「你叫警察來你就死定了」。

▲郭岱庭因為抽不到好籤怒罵廟方工作人員。（圖／翻攝自YouTube／千手千眼救苦救難大慈大悲大愛大智慧觀世音菩薩）

郭岱庭自稱在大甲鎮瀾宮抽到頭籤，彰化開元寺也是抽到籤王，表示警察機關不管這種民事糾紛，你叫警察來你就試看看。

影片上傳後引起許多網友討論，而郭岱庭也跟這些網友互嗆。根據《東森新聞》報導，廟方志工無奈表示，抽到什麼籤都是神明決定，不能因為自己抽不到籤就把過錯怪給神明。