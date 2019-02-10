韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

▲高雄市長韓國瑜、民政局長曹桓榮推出「愛情發大財」小豬年宗教走春之旅。（圖／翻攝自高雄市政府官網）

政治中心／綜合報導

農曆春節，高雄市推出「愛情發大財」小豬年宗教走春之旅，以愛情與發財兩大主題，精選推薦10大特色廟宇及教堂。高雄市長韓國瑜表示，高雄擁有許多特色景點、廟宇，歡迎各界朋友新春到高雄走春旅遊。

韓國瑜表示，春節估計會有幾十萬人湧入高雄觀光享受連假，高雄市府特別推薦私房景點邀請各地民眾，以主祀天上勝母的岡山壽天宮為例，廟內有尊全台甚至全球唯一的螺絲媽祖，也是大岡山地區祈求良緣的的知名廟宇，外地觀光客鮮少知道，熱情歡迎各界朋友佳節到高雄旅遊過節。

▲岡山壽天宮。（圖／翻攝自「岡山壽天宮」粉專）

愛情及姻緣部分，市府特別推薦鹽埕霞海城隍廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮、岡山壽天宮、高雄關帝廟，祈求愛情和緣分；而台灣第一座天主教玫瑰聖母教堂、基督長老教會旗後教會、童話教堂鹽埕教會，皆是熱門拍照打卡景點，增添浪漫氛圍。

針對求財，近200年歷史的旗山天后宮、林園東林福德廟、鳳山雙慈亭、前金萬興宮，都是高雄在地知名求財廟宇，而配祀五路財神和月老公的高雄關帝廟更是全台10大財神廟及月老廟，適合想要金豬年發大財的遊客參香，同時拜訪周遭觀光景點及大啖美食，體驗高雄的熱鬧及魅力。

▲旗山天后宮。（圖／翻攝自「旗山天后宮」臉書）