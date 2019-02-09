　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

職人風景／從半身癱瘓到站起來 世界級鐵人的奇蹟之路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃彥傑／台北報導

台灣第一位，以職業選手身分晉級夏威夷Ironman（全球鐵人三項比賽）世界總決賽的李筱瑜，其實在17歲唸高中時，遇到嚴重車禍造成脊椎受傷、半身癱瘓，醫生告訴她「以後你只剩下右手可以自由活動。」不甘心人生就此劃下句點，李筱瑜靠僅有的右手自己復健，半年後，她站了起來！

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜說到難過處眼匡泛紅。（圖／記者黃彥傑攝）

每當提起往事，個性堅強的李筱瑜還是會難過地掉下眼淚。17歲那年，她非常喜歡跑步，想挑戰從新營跑到嘉義有多遠，就在省道上跑著，一位阿伯騎著機車巡田地，卻一不注意，把正在跑步的李筱瑜從後方撞下去。醒來時，李筱瑜發現自己躺在病床上被運回台北，當時醫生告訴她「以後可能就這樣坐輪椅一輩子了。」讓李筱瑜以為未來的日子只能坐輪椅賣口香糖，心情低落到曾有過輕生念頭，但實在是不甘心以後跟房間裡的雙人床相依為命，決定靠著雙手撐起自己，頂著劇痛一步一步復健，終於半年後，奇蹟似地重新再站了起來。

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜表示暫時不以職業選手身分參加Ironman比賽，未來目標將訂在日本4大超鐵賽。（圖／記者黃彥傑攝）

復原後的李筱瑜對運動熱愛程度不減，25歲時，偶然機會接觸鐵人三項運動，雖然不像其他選手從小被栽培，她還是憑著一股挑戰自我的慾望，以業餘選手身份參與比賽。首次參與226公里Ironman國際超級鐵人賽便奪得冠軍，成為第一位獲得Ironman（全球鐵人三項比賽）世界總決賽參賽權的台灣人，也在多場比賽得到冠軍，35歲轉入職業生涯。

轉入職業選手後，李筱瑜比過去花更多時間練習，只是國內對於運動員補助少之又少，國外移地訓練、教練、防護員、機票、住宿等所有開銷，都必須自己想辦法張羅，用參賽賺取獎金，四處找廠商支持，到各大企業演講分享故事賺些微薄車馬費，一路走來艱困無比，但李筱瑜從未放棄夢想。

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜到世界各地征戰獎牌。（圖／記者黃彥傑攝）

進入職業賽後的李筱瑜也對自己設下目標，一開始鎖定世界35強，達標後，又在歐洲世界冠軍賽擠進世界前10強，不過在這一連串高強度追逐訓練過程中，李筱瑜突然想停下來休息，因為她發現，自己在Ironman比賽已經沒有過去所擁有的熱情，意味著必須轉換另一個環境了，因此就在2018年跑完澎湖國際鐵人三項賽後，她告訴在場為她加油民眾，將暫時不以職業選手身分參加Ironman比賽，所有人一陣譁然！

但暫時放下不代表結束，熱愛運動的李筱瑜，告訴喜愛她的粉絲們「總有一天會重返Ironman賽場。」因此不排除未來目標將訂在日本4大超鐵賽，給自己全新挑戰。

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜在Ironman比賽獲得冠軍，民眾現場喝采。（圖／李筱瑜提供）

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜在Ironman比賽與現場民眾擊掌。（圖／李筱瑜提供）

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜比賽英姿。（圖／李筱瑜提供，下同）

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲半身癱瘓到站起來 世界級鐵人奇蹟之路。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李筱瑜平常喜歡挑戰越野活動。（圖／李筱瑜提供）

ET快訊
許瑋甯女神基因來自她！媽難得同框「凍齡嫩臉」網全看傻
老婆笑他笨「車怎麼停這樣」！老司機秒暴動狂讚車主專業

關鍵字：癱瘓,女鐵人,三鐵

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

16歲女表演籌學費無端遭毆傷　警察看不下去留言要追查

「肚子痛誤入女廁上大號」　男遭2女追打進警局

巡邏警取締違停亂丟垃圾　飲料罐赫見安毒、海洛因

軍人騎機車疑超車釀禍　頭撞石柱送醫不治

北市松仁路口車禍「機車噴飛解體」　20歲男騎士身亡

職人風景／從半身癱瘓到站起來 世界級鐵人的奇蹟之路

媽媽吸毒割腕　「她2歲就會分裝毒品」一個故事讓她不一樣

基隆港防波堤3釣客落海　1獲救1命危1失蹤

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

16歲女表演籌學費無端遭毆傷　警察看不下去留言要追查

「肚子痛誤入女廁上大號」　男遭2女追打進警局

巡邏警取締違停亂丟垃圾　飲料罐赫見安毒、海洛因

軍人騎機車疑超車釀禍　頭撞石柱送醫不治

北市松仁路口車禍「機車噴飛解體」　20歲男騎士身亡

職人風景／從半身癱瘓到站起來 世界級鐵人的奇蹟之路

媽媽吸毒割腕　「她2歲就會分裝毒品」一個故事讓她不一樣

基隆港防波堤3釣客落海　1獲救1命危1失蹤

16：20台北士林規模3.2地震　最大震度陽明山1級

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

中職／富邦悍將第2階段春訓開始！20日迎戰韓職巨人

更新／華航勞資重回談判桌卡關2小時　資方先釋善意「僱傭關係存續」

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

「超額責任險」5大好處盤點！2000元加保A到跑車免驚

同儕效應大到腦波變弱　難怪陪逛街的也掏錢跟著買

新年更新旅遊清單！「9個獻給獨旅女孩」的旅遊目的地

女性越獨立=情路坎坷？專家曝「單身原因」...你懂經營嗎？

高嘉瑜變髮一次看！招牌公主頭變妹妹頭依然超可愛

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO..

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

女童欄杆縫隙摔落8樓高河床　搶..

快訊／板橋半夜大氣爆！女疑坦承..

快訊／板橋5樓公寓氣爆炸爛！5..

16歲少女籌學費遭毆打　惡男再..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

即／國道3號車禍　6車追撞1死..

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

台中男胸口出血命危　曾傳訊前妻..

基隆港防波堤　3釣客落海

金門親戚爭吵　姑刀刺侄胸亡

幫我拿衛生紙　噁男廁所猥褻朋友..

少女月經來仍遭內射懷孕　DNA..

更多熱門

相關新聞

癱貓全身溼、坐土中→圓潤小公主

網友奇奇有天走在路上，看見年幼浪貓「妹妹」全身髒兮兮地窩在大黑狗旁邊，原以為發生攻擊事件，後來才發現這孩子無法正常行走、已經癱瘓。經過這段日子的相處，她發現喵喵不但長得圓潤、可愛，也漸漸出現好轉的徵兆，開心地發文分享，希望網友一起集氣，祝福孩子早日康復。

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

摸流浪貓後狂吐+失禁！　部落客癱瘓18個月

他吃青蛙治骨折　裂頭蚴藏腦險死

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

華航機師薪水、休假、工時全曝光　

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面