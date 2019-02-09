職人風景／從半身癱瘓到站起來 世界級鐵人的奇蹟之路

記者黃彥傑／台北報導

台灣第一位，以職業選手身分晉級夏威夷Ironman（全球鐵人三項比賽）世界總決賽的李筱瑜，其實在17歲唸高中時，遇到嚴重車禍造成脊椎受傷、半身癱瘓，醫生告訴她「以後你只剩下右手可以自由活動。」不甘心人生就此劃下句點，李筱瑜靠僅有的右手自己復健，半年後，她站了起來！

▲李筱瑜說到難過處眼匡泛紅。（圖／記者黃彥傑攝）

每當提起往事，個性堅強的李筱瑜還是會難過地掉下眼淚。17歲那年，她非常喜歡跑步，想挑戰從新營跑到嘉義有多遠，就在省道上跑著，一位阿伯騎著機車巡田地，卻一不注意，把正在跑步的李筱瑜從後方撞下去。醒來時，李筱瑜發現自己躺在病床上被運回台北，當時醫生告訴她「以後可能就這樣坐輪椅一輩子了。」讓李筱瑜以為未來的日子只能坐輪椅賣口香糖，心情低落到曾有過輕生念頭，但實在是不甘心以後跟房間裡的雙人床相依為命，決定靠著雙手撐起自己，頂著劇痛一步一步復健，終於半年後，奇蹟似地重新再站了起來。

▲李筱瑜表示暫時不以職業選手身分參加Ironman比賽，未來目標將訂在日本4大超鐵賽。（圖／記者黃彥傑攝）

復原後的李筱瑜對運動熱愛程度不減，25歲時，偶然機會接觸鐵人三項運動，雖然不像其他選手從小被栽培，她還是憑著一股挑戰自我的慾望，以業餘選手身份參與比賽。首次參與226公里Ironman國際超級鐵人賽便奪得冠軍，成為第一位獲得Ironman（全球鐵人三項比賽）世界總決賽參賽權的台灣人，也在多場比賽得到冠軍，35歲轉入職業生涯。

轉入職業選手後，李筱瑜比過去花更多時間練習，只是國內對於運動員補助少之又少，國外移地訓練、教練、防護員、機票、住宿等所有開銷，都必須自己想辦法張羅，用參賽賺取獎金，四處找廠商支持，到各大企業演講分享故事賺些微薄車馬費，一路走來艱困無比，但李筱瑜從未放棄夢想。

▲李筱瑜到世界各地征戰獎牌。（圖／記者黃彥傑攝）

進入職業賽後的李筱瑜也對自己設下目標，一開始鎖定世界35強，達標後，又在歐洲世界冠軍賽擠進世界前10強，不過在這一連串高強度追逐訓練過程中，李筱瑜突然想停下來休息，因為她發現，自己在Ironman比賽已經沒有過去所擁有的熱情，意味著必須轉換另一個環境了，因此就在2018年跑完澎湖國際鐵人三項賽後，她告訴在場為她加油民眾，將暫時不以職業選手身分參加Ironman比賽，所有人一陣譁然！

但暫時放下不代表結束，熱愛運動的李筱瑜，告訴喜愛她的粉絲們「總有一天會重返Ironman賽場。」因此不排除未來目標將訂在日本4大超鐵賽，給自己全新挑戰。

▲李筱瑜在Ironman比賽獲得冠軍，民眾現場喝采。（圖／李筱瑜提供）

▲李筱瑜在Ironman比賽與現場民眾擊掌。（圖／李筱瑜提供）

▲李筱瑜比賽英姿。（圖／李筱瑜提供，下同）

▲李筱瑜平常喜歡挑戰越野活動。（圖／李筱瑜提供）