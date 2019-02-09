川普下令成立太空司令部　陸外交部警告「勿將外空當新戰場」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

美國總統川普12月18 日簽暑備忘錄，下令成立「太空司令部」（Space Command），將統籌美軍所有和太空有關的行動，開啟美國太空軍新時代。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方反對美國將太空「武器化」，提醒美方不要將外太空當成新的戰場。

綜合外媒報導，川普下令成立太空司令部，將對太空軍事行動進行全面控制。據悉，太空司令部將與其他美軍司令部平起平坐，也還需要一個新的總部及得到參議院批准的司令和副司令。太空司令部主要將著重在發展太空技術，將是中央司令部（Central Command）、歐洲司令部（Europe Command）等之後，美國五角大廈所成立的第11個作戰司令部。

▲美國總統川普想打造太空部隊。（圖／CFP）

根據《防衛新聞》報導，這不是美國總統今年提出的第一個軍用太空實體，他此前曾表示，希望創建一支全新的太空部隊，與海軍、陸軍、空軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊並列。

報導提到，川普堅持認為這樣做是必要的，因為可以解決太空中的問題，維護美國在軌道上的主導地位。但這並非板上釘釘的事，因為它需要得到國會的批准，而且這一想法遭到了一些議員和防務官員的質疑，他們對這樣做的成本持警惕態度。

對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，外空是全人類共同的財產，中方一貫主張和平利用外空，反對外空武器化和外空軍備競賽，更反對把外空作為新的戰場。中方希望國際社會特別是有關大國能夠共同努力，切實維護外空持久和平與安寧。

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