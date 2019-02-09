日本5年內將造戰後首艘航母　專家：衝著中國來

▲出雲號。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

日本政府12月18日發佈新的《防衛計劃大綱》，確定將把「出雲」級護衛艦改造升級為國內戰後首艘航空母艦，預計5年內完成。軍事專家陳國銘認為，從《防衛計劃大綱》的修改、向美國購買F35戰機，乃至於這次出雲號的改造，都是為了強化西南諸島的防衛，對象是中國大陸的釣魚島（台灣稱釣魚台，日本稱尖閣諸島）。

軍事專家陳國銘表示，美軍近日正在沖繩附近的伊江島進行F35V的起降演練，未來如果可能交給日本自衛隊使用，日本很可能在西南諸島建設機場，配合未來出雲號的航母化，最大的目標就是中國的釣魚台，這個策略和中國軍力崛起有關係，「不要小看日本的科研能力。」此外，新建成的航空母艦除了軍事用途，也可能用在人道救援。

▲成軍當日駛入母港橫須賀的出雲號。（圖／翻攝自維基百科）

《澎湃新聞》指出，日本政府內閣會議12月18日中午發布新的《防衛計劃大綱》，正式確定5年內將出雲級護衛艦改造升級為戰後首艘航母。共同社指出，為了強化在太平洋的防衛能力，日本政府將更加靈活地使用戰鬥機，將自衛隊最大的護衛艦出雲號進行「航母化」，為此，日本將引進美製可垂直起降的F-35B隱身戰機以及陸基「宙斯盾」導彈系統。

出雲號護衛艦（日語：いずも，羅馬字/英文：JS Izumo, DDH-183）是日本海上自衛隊的第7艘直升機護衛艦，2013年8月6日下水 ，2015年3月25日服役，最多可搭配28架各種類型式直升機，因此也被稱為直升機母艦。