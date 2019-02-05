「過年也可以有念書的感覺」　老師建議會考學生這樣複習準備

▲葉層蜂建議學生，國年期間排好讀書計畫，按照進度複習，過年也可以有念書的感覺。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108年國中教育會考將於5月18日、19日登場，但正逢過年期間，許多老師及家長也深怕學生會因為放寒假而耽誤念書規劃。台南復興國中數學老師葉層蜂表示，對自己的學生有信心，雖然過年可以稍微放鬆一些，但是放假前也都有幫學生規劃好複習進度，只要按照排程走，過年也可以有念書的感覺。

葉層蜂指出，面對會考，其實老師們從暑假前都已經幫學生計畫整年度的複習規劃了，以數學為例，寒假期間會針對第5冊加強複習，並且規劃一周寫一單元的複習券。葉層蜂也提醒，平常在複習一項科目時，記得時間不要太久，最好穿插著複習，這樣會更有效果，也比較不會累。

▲會考學生複習進度表。（圖／蕭層蜂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

新莊福營國中老師周美英則認為，念書是一個持續的過程，不會因為過年期間有所不同，同時也要看學生念書的狀況，建議在過年期間可以寫歷屆會考試題，了解各科出題方向，熟習考試題型，同時訓練自己的答題速度。她認為，寫題不在多，重點在每一題寫完都徹底了解，唯有徹底了解才會對自己有信心，而不是寫了很多，還是對自己的答題能力沒有信心。

▲周美英認為，寫題不在多，重點在每一題寫完都徹底了解，唯有徹底了解才會對自己有信心。（圖／記者許展溢攝）

和平國中國三王嘉良分享自己的寒假讀書計畫，他表示，學校在寒假第一周有安排寒假輔導，因此就會跟著學校的安排來複習課業，而針對第5冊，學校寒輔一天也會有兩次考試，藉由不斷的練習，希望自己能熟練課程內容，另外，寒假也會在補習班做第6冊的預習以及模擬考，希望藉由不斷的考試、複習、預習，可以不浪費寒假的時間，雖然很忙很累，但也會找時間休息，目標是大安高工機械科，希望可以考到自己理想的學校。

