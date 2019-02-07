往返北宜才100元！過年出遊「3交通替代方案」CP值爆高免驚塞車

▲怕過年出遊塞車？選這3種交通替代方案就對了！（圖／記者李毓康攝）

記者曹悅華／綜合報導

過年就是出遊的代名詞，而許多人為貪圖方便，會選擇自己開車，一上路才發現根本超塞，等的時間都可以把安排的景點逛上一大半，不過別擔心，這次只要挑這3種「交通替代方案」就能輕鬆出門，甚至享受比以往更優惠的價格，像是台北到宜蘭只要100元，CP值超高，一起來看看有哪些吧！

1.台鐵

台鐵局為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，108年2月2日至2月10日止（共9日），加開樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車，疏運台北=宜蘭=花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供北＝宜100元、北＝花200元優惠票價，有需要的民眾可多加利用。

另外，台鐵局為加強東部尖峰時段疏運及旅遊人潮，於2月1日（五）、2月2日（六）、2月9日（六）及2月10日（日）共4天，發售東線（含跨線）新自強號無座票，為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售，是沒訂到的民眾一大福音。

▲春節期間台鐵局推出台北到宜蘭只要100元優惠。（圖／記者季相儒攝）

2.高鐵

台灣高鐵公司自1月31日至2月11日高鐵公司原計畫疏運期間較平日加開465班次，依售票情形為服務旅客需求，已再增開17班次，共計加開482班次。總計疏運期間雙向開行2,155班次（原計畫2,138班次），班次運能較平時提昇25％，每日雙向班次數依疏運之尖離峰日分別提供147～203班次不等，預估2月1日及2月6日（初二）～2月10日（初六）為疏運尖峰，後續將視現場狀況機動臨時加開全車自由座，依時段調整自由座車廂數為3到5節不等，旅客可多加利用站票服務，免深陷塞車困擾。

3.台灣好行

交通部公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸，自2019年2月1日起至2月10日止，使用電子票證（悠遊卡、一卡通等）搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠（限全票乘客），共40條台灣好行路線參與本案優惠活動，歡迎民眾多多搭乘利用。