帶老母聚餐後牽機車「一回頭不見人」　「警」急協尋助母女團圓

▲去年耶誕夜李姓女子帶失智媽媽外出用餐，牽完車回店門口卻發現媽媽不見了，暖心警即刻協尋，讓母女團聚。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

突發中心／新北報導



去年耶誕夜晚上，一名李姓女子神情慌張走進新莊丹鳳派出所，面露難色地向值班員警員報案，因為前一刻媽媽還跟她一起外出吃晚餐，結束後她牽起輕微失智的媽媽的手走到店門口「請母親稍等一會」，隨後牽機車騎到店門口，卻發現母親「消失了」。

李女向警方表示，稍早騎車載母親共同外出前往新莊區雙鳳路上某一小吃店用餐，並於餐後準備一起返家，因母親年邁已77歲高齡，行動不便及輕微失智症狀，她先請母親稍微在現地等候，她則前往一旁巷內牽機車，沒想到母親可能因一時焦急而等不及，竟隨著人群離開，她牽機車回來時驚覺母親不見了，趕緊四處找尋卻遍尋不著，因天色越來越昏暗，只好急忙到派出所求助。

▲▼暖心警即刻協尋，在附近找到失智老婦蹲坐路邊，立刻送往派出所讓母女團圓。

值班警員陳益華請李姓女子稍坐不要緊張，經釐清老婦離開大略方向後，員警研判李母應離開不遠，立刻由線上巡邏警網洪姓及陳姓2名警員，由李母走失地點沿路找尋，最後在100多公尺外的新莊區中正路上發現老婦人。李母此時因體力透支蹲坐於路邊休息。因氣溫寒冷，員警趕緊駕駛巡邏車將李母載回丹鳳派出所，李女看到媽媽平安歸來，母女倆在派出所團聚，讓派出所警員感覺非常暖心。