一起去「聽」流星雨！調對電台頻率就辦得到

▲流星雨。（圖／翻攝自台北天文館）

記者蔡儀潔／綜合報導

除了用眼睛看漫天流星雨劃過天際，還能用收音機「轉播」流星的聲音。當大量流星體燒蝕殆盡時，增大了低層電離層的電子、離子密度，在一些情況下，能反射高頻率的FM無線電波。這時如果在距離流星雨1000至2000公里城市中，調對頻率後就有可能從收音機「聽到」流星帶來的聲音。

▲雙子座流星雨。（圖／台北天文館提供）

流星雨從哪裡來？

流星雨是有許多的流星從天空中一個所謂的輻射點發射出來的天文現象，是行星和彗星的碎片流交互作用造成的結果。這些流星是宇宙中被稱為流星體的碎片，在平行的軌道上運行時以極高速度投射進入地球大氣層的流束。

這些星體用幾十年至上百年繞太陽一周，運行在大橢圓軌道上，當它們接近太陽時，受到太陽風的作用會噴射出大量顆粒。這些顆粒直徑介於100微米至10米之間，密度、品質很低（0.1~0.5 g/cm^3），含有鈉、鋰、鐵、鎂、鋁、鈣等多種元素。

漫長的時間裡，這些顆粒在彗星或小行星的軌道附近形成一條廣闊的塵埃帶。每當地球穿越這些塵埃帶時，彗星或小行星的碎片以18km/s的平均速度投射進地球大氣，流星雨就會降臨地球。

由於地球軌道與塵埃帶之間的方位是固定的，因此在夜空上看來流星雨似乎是從同一個位置投射出來，流星雨的名字就用輻射中心處的星座命名。在絕大部分的年份中，最主要的流星雨是英仙座流星雨，它的高峰期出現在每年的8月12日，每分鐘至少會出現一顆流星。

最壯觀的流星雨應該是獅子座流星雨，被稱為流星雨之王，它的高峰期大約在每年11月17日，而大約間隔33年才會出現高峰期每小時有數千顆流星的流星暴。1833年11月出現的獅子座流星暴使人類首度意識到流星雨的輻射點，它是從明亮的軒轅十二(獅子座γ星)附近輻射出來的。獅子座流星雨的活動遠低於英仙座流星雨。

▼「流星雨之王」獅子座流星雨。（圖／翻攝於NASA官網）

用收音機聽流星雨

當流星雨來臨時，大量的流星體在電離層底部與大氣作用下燒蝕殆盡，留下一道道被電離的軌跡。這些軌跡可能有幾十公里長，位於距離地面80至120公里的高度上，稱為流星餘跡。

流星餘跡增大了低層電離層的電子、離子密度，在一些情況下，流星餘跡會像電離層對AM無線電波的作用一樣，反射高頻率的FM無線電波。這樣我們就能突然聽到由流星帶來的遠方電台的聲音。

怎樣收聽流星的廣播呢？

首先需要找到一個目標電台。由於流星餘跡的高度在100公里左右，它能夠「轉播」的電台與收聽者的距離需要在1000至2000公里之間，所以要先查詢距離所在地1000至2000公里城市的熱門電台頻率，電台功率越大，收聽到的幾率也就越大，隨後選擇一個跟本地電台頻率不衝突的電台，把收音機調到這個頻率上。

幸運的話，當一顆流星幸運地出現在收聽者和電台的正中間時（距離我們500至1000公里處），收音機裡的「嘶嘶」聲會突然變為電台節目的聲音。由於流星尾跡在幾秒的時間內快速消散，信號就會消失，收音機裡很快會又會變回無信號的狀態。如果這顆幸運流星遲遲不出現，還可以試看看其它方向的電台碰碰運氣。