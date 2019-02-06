　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

韓國國防開發署24日宣佈完成自研的「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）測試，這款導彈將在2019年開始量產，並於2021年大規模換裝韓國海軍。據了解，K-SAAM導彈計畫起源於2011年，將用以取代RIM-116滾體飛彈，裝載於大邱級巡防艦和仁川級巡防艦。

K-SAAM彈長3.07米，採用慣導加上雷達/紅外成像末制導方式。K-SAAM是韓國2011年啟動的「海弓」項目的產物，首次試射2013年完成，除攔截空中目標外，K-SAAM還具備有限的打擊水面和地上目標的能力。

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

LIG Nex1在2015年的韓國國籍航宇防務展上稱K-SAAM將在2018年服役，並替代雷聲公司（Raytheon）的「拉姆」（RIM-116）近程防空導彈。

據了解，K-SAAM是一種近程艦空導彈，射程在12公里左右，採用了現代流行的垂直發射裝置「一坑四彈」技術，也就是在一個垂直發射井中可以裝填4枚艦空導彈。

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

據指出，韓國自2011年以來致力於這一型導彈的研發，並與精確制導導彈製造商LIG Nex1合作研發，耗資數億美元，在2016年一度發生測試時，5發導彈中的2發錯過目標的情況，2017年更發生了10發彈中，只有2發導彈擊中目標的情形。有專家認為，導彈飛行速度只有0.5馬赫左右，遠遠低於現役反艦導彈的平均速度，如今終於測試成功。

ET快訊
雲林一人獨得2.17億！聯發彩券行曝吉兆　女員工：好多蜻蜓進
快訊／大樂透2.17億頭獎「1注獨得」獎落雲林　終結連兩槓

關鍵字：海弓,K-SAAM,一坑四彈,LIG Nex1

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

俄計畫2030年首次登月　任務將為期14天

從手榴彈到戰鬥機　一戰中的「5項創新」改變戰爭面貌

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」

除夕慰問戰備官兵　嚴德發：我國募兵制度就是精兵政策

與武器融為一體的技術　「共形天線」使偵查更隱密

太平島首批雞蛋產出等待8周　伙食團開心料理茶碗蒸

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

高雄九如交流道重大車禍！　休旅車直直衝撞飛騎士

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

俄計畫2030年首次登月　任務將為期14天

從手榴彈到戰鬥機　一戰中的「5項創新」改變戰爭面貌

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」

除夕慰問戰備官兵　嚴德發：我國募兵制度就是精兵政策

與武器融為一體的技術　「共形天線」使偵查更隱密

太平島首批雞蛋產出等待8周　伙食團開心料理茶碗蒸

大聯盟市場動向預測（四）　紅人簽下賽揚左投凱戈

這對好友先後罹癌！女童4年前成功變「抗癌戰士」　暖心陪他身旁治療

4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《金湯匙》選角最令人期待

大聯盟市場動向預測（三）　庫魯柏被交易到費城人

揮別無限...迎接終局之戰！漫威10年電影你還記得多少？

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

大年初二回娘家禁忌　小心「6大項」以免噩運纏身一整年

馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉

逮到時機了！直男喵沉澱4秒「偷親阿娜達」　害羞撇頭裝忙

可樂味道「玻璃＞鋁罐＞寶特瓶」　網友激推：第一名氣最多

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

軍武熱門新聞

西班牙2艘護衛艦計畫加入美法戰..

無人機用「綠能源」　不間斷續航

砰！　F-18大黃蜂被遭擊影片..

美軍「無畏」直升機預計2019..

手榴彈到戰鬥機　5創新改變一戰

中國航母需有幾艘　張召忠這樣說

接收F-35的DNA　F-16..

韓國自研導彈「海弓」測試成功

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

俄計畫2030年首次登陸月球

與武器融為一體的技術　共形天線

10款超醜飛機曝光！「疣豬」也..

對日抗戰時「我們」用的4種手槍

美政府責任署列「海軍7大問題」

更多熱門

相關新聞

探測範圍超100km！韓無人偵察機明年服役

南韓國防科學研究所（ADD）25日宣布，自行研製的艦對空導彈「海弓」及中高空無人偵察機（MUAV）將在明（2019）年列裝軍隊。研究所負責人表示，海弓是軍方最先進的艦對空導彈系統，在試射中的打擊精準度為90%，無人偵察機的雷達探範圍則可以覆蓋超過100公里。

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

荒野求生苦撐1年才知節目早停播

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

沈月「無P圖全身照流出」！粗腿55身被打回原形

蔡依林「年夜飯這樣吃」！3關鍵吃飽又不胖

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面