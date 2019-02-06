韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

韓國國防開發署24日宣佈完成自研的「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）測試，這款導彈將在2019年開始量產，並於2021年大規模換裝韓國海軍。據了解，K-SAAM導彈計畫起源於2011年，將用以取代RIM-116滾體飛彈，裝載於大邱級巡防艦和仁川級巡防艦。

K-SAAM彈長3.07米，採用慣導加上雷達/紅外成像末制導方式。K-SAAM是韓國2011年啟動的「海弓」項目的產物，首次試射2013年完成，除攔截空中目標外，K-SAAM還具備有限的打擊水面和地上目標的能力。

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

LIG Nex1在2015年的韓國國籍航宇防務展上稱K-SAAM將在2018年服役，並替代雷聲公司（Raytheon）的「拉姆」（RIM-116）近程防空導彈。

據了解，K-SAAM是一種近程艦空導彈，射程在12公里左右，採用了現代流行的垂直發射裝置「一坑四彈」技術，也就是在一個垂直發射井中可以裝填4枚艦空導彈。

▲「海弓」短程防空導彈（K-SAAM）。（圖／翻攝自環球網）

據指出，韓國自2011年以來致力於這一型導彈的研發，並與精確制導導彈製造商LIG Nex1合作研發，耗資數億美元，在2016年一度發生測試時，5發導彈中的2發錯過目標的情況，2017年更發生了10發彈中，只有2發導彈擊中目標的情形。有專家認為，導彈飛行速度只有0.5馬赫左右，遠遠低於現役反艦導彈的平均速度，如今終於測試成功。