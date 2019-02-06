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里長分享「毒蟲弒父」警惕學童　蘆洲警校園反毒出新招

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▲▼蘆洲水湳里與警方至三民高中進行反毒宣導。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲水湳里與警方至三民高中進行反毒宣導。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

蘆洲區水湳里吳松標里長熱心公益，日前特別與三民高中接洽，邀請轄區蘆洲分局共同前往三民高中，為學生進行反毒宣導，活動中蘆洲分局以影片的形式，向學生強調毒品對社會的危害，吳松標里長更分享發生在其雲林母親家鄉的純樸小鎮中，因吸毒發生的人倫慘劇，引起學生共鳴，活動最後以有獎徵答的方式，提醒學生反毒的重要性。

吳松標分享雲林水林鄉灣西村的一則新聞故事，一名長期無業的55歲黃姓男子，因為有毒品前科，加上酗酒，經常向86歲父親吵著要分產財，日前在住家客廳再向父親要求而起口角爭執，黃男手持鐵棍把身體硬朗的父親活活打死，滿頭是血臥地的老父奄奄一息時，黃男竟還不斷出手向父親掌臉，要老父起來拚輸贏，老父送醫死亡時，他竟然還在房間呼呼大睡。

蘆洲警分局表示，為徹底挖掘藏匿於社區之毒品人口，單憑警方主動查緝恐效果有限，除了建立各社區的友善通報網外，人人都可以根除隱藏於社區角落之毒販，保障民眾居住安寧，落實社會安全網目標讓整個社會形成反毒的網絡，台灣才能慢慢遠離毒品危害，以行動來發楊安居專案精神及內涵。

▼水湳里長分享毒蟲弒父的新聞警惕學童。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲水湳里與警方至三民高中進行反毒宣導。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲水湳里與警方至三民高中進行反毒宣導。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：反毒,蘆洲,水湳里,弒父,毒蟲

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