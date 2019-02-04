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鍵盤F1～F12小知識！F4躲上司或母親神技　網笑：老司機都懂

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▲▼鍵盤F1~F12按鍵小知識。（圖／資料照片）

▲鍵盤上F1~F12按鍵的功能，你最常用到哪些呢？（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

鍵盤上其實有著非常多的功能鍵，早年在DOS系統時真的相當好用，只是在進入Windows時代後，功能幾乎都可以被滑鼠取代，導致許多人都忽略了它們的存在，但是其實像是「F1～F12」及配合按鍵使用仍是相當實用，如果可以善用這些按鍵的話，可是能節省很多作業時間。

▲▼鍵盤F1~F12按鍵小知識。（圖／資料照片）

▲使用一些文書處理程式時，按下F7就會自動檢查語法錯誤。（圖／資料照片）

F1：可以在一個選定程序中，呼叫出幫助說明的視窗，協助解決使用者碰上的難題。
F2：當使用者選擇一個檔案、文件、資料夾時，按下即會執行「重新命名」功能。
F3：當畫面是在網頁、檔案管理、桌面時，按下就會出現「搜索視窗」，當使用者找不到文件時，可以說是非常實用。
F4：配上Alt組合使用，按下時可以立刻關閉目前視窗，這個應該也是目前最多人會使用的功能鍵組合，特別是拿來關閉某些不可描述的視窗。
F5：按下後會重新整理、讀取當前網頁、資料夾內容，簡單方便超實用。
F6：當使用者在檔案管理、網頁中，按下後會定位到「地址欄」。
F7：當使用一些文書處理程式時，例如Word、Excel時，按下就會自動檢查語法錯誤，並且提供建議用法。
F8：啟動電腦時顯示啟動選單，這項功能算是比較少人使用。
F9、F10在Windows中沒有特別功能，但是在Windows media Player中F9、F10可以快速調整音量；Microsoft Word中F9能刷新文件，Shift+F10可以打開右鍵快捷選單。
F11：按下後會讓當前使用的視窗瞬間變成全屏；再按一次就會退出全屏。
F12：使用Microsoft Office等文書處理程式時，按下後會立刻出現「另存檔案」視窗，Ctrl+S也是同樣的功能鍵。

上述就是「F1～F12」比較常會使用的功能，雖然一些功能鍵看起來可能繁瑣了一點，但其實大部份的功能仍然相當實用，若能將這些小知識記下並熟練使用，可是能節省一些作業時間。另外隨著電腦程式、軟體的開發、換代，未來某些按鍵也可能會改變用法。

ET快訊
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