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一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

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▲▼德國U型潛艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲德國U型潛艦。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

德國U-17潛艦1914年10月20日在挪威南部海域成功擊沉英國貨輪「格里特拉號」，這是歷史上首次被潛艦擊沉的商船。德國潛艦從此開始對協約國商船展開一系列的襲擊，嚴重威脅英國賴以維生的「海上生命線」。隨後英國海軍研究了德國的戰略弱點，研發了名為Q船（Q-ship）的反潛武器，在一戰期間總共擊沉了約12艘德國潛艇。

戰爭初期德國潛艇艇長恪守交戰規則，先以警告射擊截停商船，後若查明是敵國船隻，等船員、乘客都離開之後，才會將船隻擊沉；潛艇面對中小型商船時，為了節約魚雷，通常還會浮出水面用甲板炮攻擊商船。

然而，這種作法使得德國潛艦失去隱蔽性這一最大的作戰優勢，英國人很快地就利用了這一點，開發出一種獨特的反潛武器「Q船」。

Q船是一種偽裝成商船的反潛船，任務就是欺騙、誘捕以及擊沉德國潛艇；外觀上與普通商船沒有什麼差別，卻隱蔽地安裝了火炮、魚雷、深水炸彈等反潛武器；這種偽裝反潛船以愛爾蘭皇后鎮（Queenstown）作為母港，因此得名Q船，也被稱為誘餌船、神秘船等。

Q船一般由排水量1000頓至5000頓的貨輪改裝而成，目的是確保在被德國潛艇發現時，是一個有價值的目標，又會讓德方在選擇攻擊手段時不選擇魚雷而用甲板炮。

▲▼Q船把海軍火炮藏在可移動的擋板後面。（圖／翻攝自維基百科）

▲Q船把火炮藏在可移動的擋板後面。（圖／翻攝自維基百科）

為了欺騙對手，Q船通常都會甲板上堆放大木箱、木板來遮擋船上的武器，並用帆布對船體進行偽裝；有時還會趁夜中改變塗裝，甚至在海上臨時改動船體上層結構；Q船上還有一群「訓練有素」的演員，發現德國潛艇後他們會在甲板上「慌張地亂跑」，一些船員還會放下救生艇「逃生」；遭到砲擊後，船員們隨即點燃乾海草施放濃煙，並利用改裝的管道排放大量蒸氣，製造船體被炮彈擊中的假象，吸引敵船靠近。

Q船在1915年6月23日取得第一個戰果，由拖船改裝的Q船「塔拉納基號」（Taranaki）與英國C-24潛艇共同合作，前者引誘德國U-40潛艇接近上浮，後者則隱蔽在後發射魚雷並將德國潛艦擊沉。

德國U-36在同年7月24日在蘇格蘭西部赫布里底群島（Hebrides）北方海域遇見Q船「查爾斯王子號」（Prince Charles）；U-36先是駛近、勒令看似普通船隻的對方停航；當U-36潛艇距離查爾斯王子號約600米時，這艘英國Q船突然升起英國海軍旗幟並開炮；隨後德國U-36被多發砲彈擊中後沉沒，這是第一次Q船獨立作戰取得的勝績。

▼第一艘取得戰果的Q船「塔拉納基號」。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼第一艘取得戰果的Q船「塔拉納基號」。（圖／翻攝自維基百科）

截至1917年1月，總共有9艘U行潛艇被Q船擊沉，而英軍的Q船僅損失2艘；但隨著德國啟動「無限制潛艇戰」後，潛艇對商船不加警告就攻擊的次數大幅提升，多直接採用魚雷的攻擊方式；德軍交戰規則的改變使得Q船的影響力大幅降低，從同年2月開始到一戰結束，總共只有3艘德國潛艇被擊毀，而Q船的被擊沉數則達高23艘。

Q船作為一個臨時性的反潛手段，雖然戰果有限，但為開發有效的反潛技術、戰術爭取了很多時間；Q船的存在迫使德國潛艦花費大量時間在篩選目標，無形中使得很多商船免於遭受襲擊；隨後德國潛艦為了保護自身安全，更傾向使用數量有限的魚雷進行攻擊，這也導致了德國潛艦能夠發起的進攻次數減少，客觀上也提高了英國海線上的交通安全性。

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