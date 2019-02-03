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輕軌二階過不過大順路　中古車商籲市府盡快辦理

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▲▼ 輕軌要不要過大順路，中古商要市府快處理好 。（圖／記者洪正達攝）

▲輕軌第二階段過不過大順路，中古車商呼籲市府盡快辦理。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

輕軌二階段在2018年復工後，因其中C23到C30貫穿車流量相當大的大順路，引起許多市民激烈攻防，高雄市長韓國瑜上任後立即停工檢討路線爭議，希望能一一檢視所有民怨從何而起，中古車商則希望無論如何都要市府快定案，以免對當地存在已久的二手商圈產生不可預期的衝擊。

有關大順路站點爭議，產生正反兩派人馬激烈討論，贊同方認為，輕軌經過真正人口稠密的商業區與住宅區，可有效改善一到尖峰時間大塞特塞的窘境，對該路段的用路人都有好處，且大順路屬於交通要道，許多人長期都在尋求解決方式，沒想到捷運局最後將整個路段劃設為輕軌路線，相當值得讚賞。

不過不贊同方則認為，輕軌路線經過大順路根本是錯誤一場，因當地路寬不足，加上路幅大多呈現彎曲，現行交通雍塞的情形最大的元兇就是道路設計不良，日後輕軌鋪設在大順路中央反而讓行車空間變得更狹窄，且中間安全島上雨豆樹相當高聳，在炎熱的夏天時可有效降溫，現在為了輕軌路線必須被移除，相當讓人想不透。

另也有商家抱怨，日後輕軌若建成，非但不會緩解交通亂象，反而製造了更多的混亂，加上大順路目前已成為中古車商圈，日後因輕軌縮小的行車空間也相當讓人不便，雖目前第二階段處於停工，它們仍依希望市府能早日定案，讓他們有更多充足的時間因應接下來的巨變。

▲▼ 輕軌要不要過大順路，中古商要市府快處理好 。（圖／記者洪正達攝）

▲大順路上一間已歇業的中古車商。（圖／地方中心攝）

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關鍵字：輕軌二階,中古車商,環境衝擊,大順路

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