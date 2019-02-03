台上嚴肅私下浪漫　林佳龍：太太是最好的充電器

▲林佳龍與妻子廖婉如在耶魯大學相識。（圖／翻攝自林佳龍臉書，下同）

政治中心／綜合報導

前台中市長林佳龍是政壇著名的愛妻一族，每逢佳節必會在臉書上放閃，向妻子廖婉如深情告白，日前接報媒體訪問時更直言，「在外面遇到各種難處理的問題，會有點沮喪，回到自己的家裡，太太就是我最好的充電器」

廖婉如出身台南奇美家族，是奇美集團創辦人許文龍的外甥女，奇美實業、奇美電子前董事長的掌上明珠，她目前擔任奇美博物館副館長；身上沒千金女的嬌氣、反倒散發鄰家女孩的親和力，並熱衷社福志業，關鍵時刻拿起麥克風化身最佳助選員，以女性溫柔堅定的一面，助攻林佳龍奪下市長寶座。

廖婉如台南女中畢業後，就到美國就讀柏克萊大學數學系，原本志向是進航太業，但當時的男友認為她太「宅」，只會數學，其他什麼都不會，她於是申請耶魯大學的企業管理碩士，學校申請下來，兩人也分手了。到耶魯的第一天，原本說好要來接廖婉如的男同學車子壞了，臨時找了林佳龍，兩人因此認識，想到這裡，林佳龍開玩笑地說，「朋友，車子壞得正是時候。」

2014年，林佳龍第二次與前台中市長胡志強競選台中市長。選舉期間，夫妻倆勤跑基層，且經常可以看到廖婉如陪同林佳龍一起掃街，有時候行程滿檔，廖婉如也會代夫跑行程，林佳龍曾說，妻子的人氣完全不輸他，選舉倒數5天，廖婉如還拚到站在桌凳上演講，最終皇天不負苦心人，林佳龍以21萬票的差距成功當選台中市長。

▲2014年台中市長選舉，林佳龍行程滿檔，廖婉如代夫跑行程。

▲2014年台中市長選舉，投票倒數五天，廖婉如拚到站在桌凳上演講。

2018年，林佳龍力拚連任，然而在選舉前，廖婉如卻意外捲入「夫人干政」的風波。前國民黨義務副祕書長鄭麗文、資深媒體人蘭萱、台北巿議員徐弘庭，在《少康戰情室》節目上指出，廖婉如參與2017年台中市政府舉行的花博座談會，廖婉如家族相關的奇美博物館拿下花博標案。蘭萱更於中廣《蘭萱時間》節目上再度提起標案一事，直指「等於是老公當巿長，標案卻是老婆拿到」並提到開會時林佳龍離席後竟是夫人代為主持。

對此一系列言論，廖婉如在律師陪同下，前往台中地檢署按鈴控告三人誹謗。廖婉如強調，這些指控並非事實，她從頭到尾並未主持花博座談會，而是受邀出席分享相關策展經驗，她與奇美博物館也都沒有參與任何花博標案，她尊重言論自由，但不實指控已對她個人及奇美博物館名譽造成嚴重傷害，不得不提出告訴，「因為我們還想為社會做事，需要有清白的聲譽和公信力，才不會事倍功半」。

對於廖婉如的控告，蘭萱表示，當天節目是由製播單位，提供台中市議員李中有關市長夫人參與市政會議的質詢內容，以及花博標案相關的報導，作為來賓討論議題，她個人對此事件並無預設立場。另外，鄭麗文時任國民黨中央文傳會主委，2005年縣市長選舉時就曾指控林佳龍是貪腐打手，遭林佳龍提告，台中地院認為鄭麗文違反選罷法，一審判3個月有期徒刑、褫奪公權1年，選後兩人和解，未料鄭麗文故技重施。

▲廖婉如到台中地檢署按鈴提告3位名嘴。（圖／記者陳玉攝）

此一風波落幕，台中花博11月開幕，人潮湧進，卻救不回林佳龍危急選情，國民黨對手、現台中市長盧秀燕，在立委評鑑中多次獲得前3名及優秀立委。選舉將近時，雙方民調接近，呈現五五波局勢。據媒體指出，一位資深地方記者認為，林佳龍施政滿意度有6成，但人民對民進黨中央執政不滿，面對經濟下滑、空污改善無感的困境，決定用選票教訓執政黨。

面對丈夫艱困的選情，2018年選舉的選前之夜，廖婉如表示，4年前她也是在圓滿劇場替林佳龍加油，很感謝大家，給林佳龍這個機會進入市府替大家做事，丈夫每天早上六點半起床，七點多就出門了，都是到晚上10點多回家後，才會一一回覆來不及處理的私人訊息，有時候會在家改公文到半夜，隔天還是一早就要出門了，讓她看了很不忍。

最終，林佳龍仍不敵「魔咒」，以近21萬票差距敗給盧秀燕，卻在2019年內閣改組中，戲劇性地接任交通部長。但不管林佳龍的位置是什麼，他都不怕，他曾說「在外面遇到各種難處理的問題，會有點沮喪，回到自己的家裡，太太就是我最好的充電器」

▲林佳龍是政壇著名的愛妻一族。（圖／翻攝自林佳龍臉書）