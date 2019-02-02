走春拜財神！高雄關帝廟求財撇步　師兄推「無敵拜法」報你知

圖文／鏡週刊

民間拜財神的信仰有文武財神之分，像是內勤、文職工作多半拜文財神，例如守財真君；而外勤、業務則喜歡拜武財神，例如玄壇真君。傳說關聖帝君關羽年少時擅長簿記與會計，不少生意人將其視為財神的象徵，企業界最知名的信徒就是鴻海郭董！

「我每個月都會來這裡參拜，求業績好，當然身體健康也一定要求，尤其跑業務在外，出入平安很重要。」壽險業務劉小姐一早帶著女兒來到高雄關帝廟，她分享自己財運愈來愈旺，碰到每年5月民眾報稅的業績淡季，她卻總能維持好成績，而其中祕訣就在於她會提早一個月先來拜拜祈求，她內行推薦：一定要幫一樓財神殿前的金牛貼上金箔。

高雄關帝廟歷史悠久，主祀神明是關聖帝君，是高雄地區知名且靈驗的廟宇，一樓財神殿網羅四面八方的財神，廣收五路財氣，供奉五路財神、四面佛、福祿壽三吉神，想祈求升官、發財的民眾，會慕名前來點財神燈、補財庫、申疏（寫財神疏向神明呈示禱求）。

在廟裡服務的江師兄介紹，因為主祀神明關聖帝君在2樓，3樓還有配祀神明關平太子和周倉將軍，所以來到這裡參拜，建議先從2樓開始，再往3樓拜觀世音菩薩眾神，之後再到一樓參拜財神，並從內殿往外殿拜。

「祭拜四面佛時，要順時針依序拜，分別祈求事業、姻緣、財運和健康，四面都要拜！」江師兄說，拜完眾財神、四面佛後，香插金爐；如果有買發財金者，會拿到金箔一包，取出金箔貼金牛是當地祈福必做的事，貼不同部位有不同意涵。家庭主婦李小姐分享，她貼了牛頭、元寶和牛角，希望旺到老、財運好、錢財穩嗒嗒。

高雄關帝廟小檔案 地址：高雄市苓雅區武廟路52號

開放時間：早上6點～晚上10點

求財神明：五路財神、四面佛、福祿壽三吉神

特色：點財神燈、金箔貼牛

香客族群：生意人、業務

名人加持：馬英九、吳敦義、陳菊

靈驗事蹟：常有遺失物者拜完關聖帝君後找回失物；月老星君很靈驗



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