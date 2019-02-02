日本時代「好野人」住所　藏身高雄新興區

▲逍遙園日本時代面貌。（圖／高雄市文化局提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄在日本時期曾是總督府大力發展的重鎮之一，日人直到戰爭結束投降後離開台灣，也留下許多富有時代意義的資產，新興區的「逍遙園」就是舊時代的代表之一，經過文化局與各界進10年的努力下，修復工程終於在2017年啟動，預計花上3年時間，將在2020年以嶄新的樣貌呈現在世人眼前。

文化局說，逍遙園建於1939年，原為日本真言宗西本願寺第22代法主大谷光瑞的避寒別館，全棟為有2層樓磚木混造，具有特殊的南風式樣，園主大谷瑞光除宗教職務外，也是天皇的姻親，也因這層關係讓他得以在亞洲4國內闢建11座宅邸，逍遙園就是其中一座，戰後在國防部接手後，劃設為802醫院眷屬宿舍，2008年面臨倒塌危機，於是在各界奔相走告下才得以保存，2010年被登錄為歷史建築，不過產權部分仍屬國防部管轄，因此修復進度停滯不前。

▲逍遙園修復工程正在進行中。（圖／管碧玲服務處提供）

逍遙園在政府出資及各界募款下，終於籌得總經費1億多元，由文化局發包修繕，明年完工後也會與周邊的觀光資源結合，留下歷史的足跡給後人體會，文化局表示，這次修復工程以座談會、研討會等方式，彙集各界意見進行技術交流，也特別商請日本工匠駐地指導，期望能回復逍遙園原本的樣貌，也藉此見證日治時期的建築美學。