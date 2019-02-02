　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

印度一對近70歲的老夫婦已經快走遍全世界，至今去過23個國家，仍在繼續他們的環遊世界夢。這對夫婦平時是以賣茶為生，省吃儉用也不另外聘請員工，就是為了每天存下300盧比（約台幣131元）當作旅費，他們打算下一個要造訪的國家會在北歐。

據《都市日報》報導，維赫金（Vihjan）和妻子莫赫娜（Mohana）住在印度西南部的喀拉拉邦，他56年前就在港口城市科契（Kochi）經營一家小型茶葉店。夫妻倆一直有個環遊世界的夢想，目前已經去過新加坡、瑞士、巴西、阿根廷、美國等等國家，小店內還掛有大大的世界地圖，以及各國的鈔票與海報，可看出夫妻倆對於旅行的熱愛。

為了省下人事成本，他們沒有聘請員工，茶葉店的大小事全都自己來，現在每天會有300到350位客人光顧。維赫金也曾向銀行申請過貸款出國，但3年內就把錢全數還清，再繼續賣茶來籌備下一趟旅行。

已經結婚45年的維赫金和莫赫娜每趟旅程都很節省，努力把預算壓到最低，因為他們不想浪費自己的血汗錢，目的是要體驗各地不同文化，而不是花錢購物。

維赫金表示，他們合力把2個女兒養大成人後才開始旅行，如今2個女兒都嫁人了，夫妻倆也可以實踐年輕時的夢想了。莫赫娜也說，她最喜歡的國家就是杜拜，「我們一定還會再來的。」

這對夫婦勵志的故事在推特上傳開，導演莫赫南（Hari M Mohanan）還曾替兩人拍攝紀錄片，在2018年獲得印度非劇情類最佳電影獎項。

ET快訊
快訊／大樂透3.87億頭獎「1注獨得」獎落台南
「撞死就撞死了」酒駕累犯殺2人　下車嗆：快處理我要睡覺
女鬼緊跟1年！他急搬出凶宅遭車撞　死前說：祂找到我了
郵局ATM大癱瘓！網友哀號被吃了9千　郵局緊急回應

關鍵字：環遊世界,印度,Vihjan,Mohana,Hari M Mohanan

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

慧眼看天下／貿易戰關鍵時刻　美下馬威起訴孟晚舟

修路發現46米「搶銀行地道」　 FBI祭出9萬懸賞金抓人

日本驚現入冬第7條「地震魚」　動物學家：帶電粒子改變環境

老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

表演到一半鯊魚游過　水族館出奇招「水底舞獅」迎新年

美大學2018投資平均報酬率達8.2%　長期報酬率卻低於6％

9月大女嬰被丟海裡「漂30KM」身亡！遊民狠父辯：她被惡魔附身

快訊／怪男持刀「炸彈威脅」旅客尖叫逃　澳洲布里斯本機場急封鎖！

小珍出演！19歲「女版賈伯斯」生技創新史上最大騙局　海詐3000億

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

慧眼看天下／貿易戰關鍵時刻　美下馬威起訴孟晚舟

修路發現46米「搶銀行地道」　 FBI祭出9萬懸賞金抓人

日本驚現入冬第7條「地震魚」　動物學家：帶電粒子改變環境

老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

表演到一半鯊魚游過　水族館出奇招「水底舞獅」迎新年

美大學2018投資平均報酬率達8.2%　長期報酬率卻低於6％

9月大女嬰被丟海裡「漂30KM」身亡！遊民狠父辯：她被惡魔附身

快訊／怪男持刀「炸彈威脅」旅客尖叫逃　澳洲布里斯本機場急封鎖！

小珍出演！19歲「女版賈伯斯」生技創新史上最大騙局　海詐3000億

美籍企業家男友：遺產要跟妳分享　婦墜愛情圈套70萬險飛走

生涯最絢爛時刻引退　靈長類最強女性東京奧運不缺席

那些年Mr. Children唱紅的日劇主題曲！　27年助攻神話網推爆

台南南區明興路氣爆　1工人撕裂傷送醫

賓士全新「GLB偽裝車」雪地捕獲！預計第3季正式發表

患病需終身換血…前女友悔婚「改愛好友」　男星6年逆襲求婚成功！

外科醫病倒「靈魂僅5歲」！失蹤7hrs徘徊童書區　妻淚：你要乖…

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

超實用紅包行情表！長輩要比去年多　這些數字絕對別包

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

國際熱門新聞

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

中11億樂透卻「衰6年」！失業..

爺奶喝爛醉　把11個月大孫丟火..

20歲可愛妹拒做愛　老闆射4槍..

全球最美雙胞胎　遺傳爸媽神基因

新航制服屹立50年　靠她脫衣測..

曼谷霧霾超毒　嫩妹摘口罩滿臉鼻..

即：美國宣布退出中程飛彈條約

北美酷寒出現罕見幻日、霜震奇景

畢業生面試2hrs遭辱　CEO..

體感-61°C！　遊民裹睡袋躺..

極地渦旋釀21死！密西根變「明..

辣妹穿「起秋小褲」　色狼滅火了

車壞到沒錢修　熟客直接送一輛暖..

更多熱門

相關新聞

印度幻象2000戰鬥機！2駕駛身亡

印度空軍一架幻象2000型（Mirage 2000）戰鬥機1日於南部城市班加羅爾（Bengaluru）墜毀，機上兩名飛行員均身亡。據《路透社》報導，戰鬥機墜地後立刻竄出火焰，其中一名機師當場死亡，另一人則是在送醫後過世。

印度豬流感169人亡　「神秘病毒」奪64命

猴媽媽把浪浪當兒子照顧！　暖翻一票網友

台灣被排除在全球衛生架構外　印媒：無法接受

印度擬向以色列增購15架HAROP無人機

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚紗網讚爆

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉頭

陽光男殺女友分屍　奪命後分享fb直播

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面