老夫婦靠「賣茶」環遊世界　每天存130元走訪23國

國際中心/綜合報導

印度一對近70歲的老夫婦已經快走遍全世界,至今去過23個國家,仍在繼續他們的環遊世界夢。這對夫婦平時是以賣茶為生,省吃儉用也不另外聘請員工,就是為了每天存下300盧比(約台幣131元)當作旅費,他們打算下一個要造訪的國家會在北歐。

據《都市日報》報導,維赫金(Vihjan)和妻子莫赫娜(Mohana)住在印度西南部的喀拉拉邦,他56年前就在港口城市科契(Kochi)經營一家小型茶葉店。夫妻倆一直有個環遊世界的夢想,目前已經去過新加坡、瑞士、巴西、阿根廷、美國等等國家,小店內還掛有大大的世界地圖,以及各國的鈔票與海報,可看出夫妻倆對於旅行的熱愛。

為了省下人事成本,他們沒有聘請員工,茶葉店的大小事全都自己來,現在每天會有300到350位客人光顧。維赫金也曾向銀行申請過貸款出國,但3年內就把錢全數還清,再繼續賣茶來籌備下一趟旅行。

已經結婚45年的維赫金和莫赫娜每趟旅程都很節省,努力把預算壓到最低,因為他們不想浪費自己的血汗錢,目的是要體驗各地不同文化,而不是花錢購物。

They may not figure in the Forbes Rich list but in my view, they are amongst the richest people in our country.Their wealth is their attitude to life. The next time I’m in their town I am definitely dropping by for tea & a tour of their exhibits.. pic.twitter.com/PPePvwtRQs