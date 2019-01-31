嗆正妹直播主「百人斬、臭X魚」　統神哥「國動」被起訴了！

▲嗆正妹直播主「瑀熙」是百人斬臭X魚，統神哥「國動」被起訴了！。（左圖／翻攝自YouTube；右圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

網路正妹直播主「瑀熙」2018年7月在Youtube頻道，上傳一支評論男性「千萬不要穿這樣跟女生約會」影片，結果被「統神」張嘉航的哥哥「國動」張葦航、實況主「龜狗」蘇冠憲拍影片調侃，還被酸說「讓妳跪著舔」、「百人斬」、「臭鮑魚」等語，氣得她決定提告。新北地檢署今依公然侮辱罪起訴張、蘇2人。

根據了解，瑀熙2018年7月在Youtube發表「【熙熙嚷嚷Talk show】千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析！愛情診療室」影片，她站在自己身為女生的觀點分析男性穿搭，包含男生絕對不應該「宅T」、「吊嘎」、「花襯衫」、「海灘褲」等衣服赴與女生的約會。

▲張、蘇2人針對瑀熙發表的影片開直播調侃。（圖／翻攝自YouTube）

影片上傳後的同月18日，實況主「國動」張葦航、「龜狗」蘇冠憲就另開直播，針對瑀熙發表的影片調侃，張男先是出言侮辱說「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔啦！」、「百人斬對不對，百人斬經驗值夠高，對不對，…妳破」、「好像很會穿搭一樣，有種就脫光。」

蘇男則一開口就飆罵三字經，接著繼續侮辱說「有10幾萬訂閱率就跩起來了」、「敢洗我老闆跟老闆他哥的臉」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」等語。瑀熙知情後不滿受辱決定提告。

▲瑀熙在影片評論男性穿搭，結果被「國動」、「龜狗」酸言反罵，她覺得受辱決定提告。（圖／翻攝自YouTube）

張、蘇出庭應訊時供稱說，2人只是針對瑀熙發表影片作評論，並沒有針對「瑀熙」個人評論；但是檢察官根據2人的直播影片，認為2人直播時已表明是該直播是針對瑀熙所為評論，因此今依公然侮辱罪嫌起訴張、蘇2人。