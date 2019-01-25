　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／幸福綠皮書　理直氣和得理饒人的涵養

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼ 幸福綠皮書。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

你永遠有選擇的機會？電影流暢內容豐富對白好笑，觀賞過程中沒有灑狗血要你去同情誰，這是大師級劇本，他就讓你跟著劇情，過程中不斷反省、發想，去看那個時代的故事，去思考這個時代的問題和盲點，然後跟著主角去找出解決的辦法，他用他的行動去發揮微小的影響力，令人尊敬佩服，也再思考片中核心價值～你永遠有選擇的機會。

這部電影最動人的不單是真實故事裡的人物溫暖，主人翁因為自身有許多先天帶來與後天不被接受的存在衝突，使得這趟旅程走到哪都有太深刻的反思，劇本太厚，每一幕戲都有肉有靈魂，簡單的幾句對白，觀眾不斷被醍醐灌頂，這真的是一部神作劇本，正因為如此，透過安排，你不會因為那個時代白人對黑人的仇視描述，而把怒氣發在警察身上，僅管現實事件有太多白人警察對黑人不友善，編劇仍然沒有移怒與警察，讓好警察幫忙洗白，看完真的很想站起來位編劇們鼓掌，這就是傳播的道德，不該為製造效果去醜化某個行業，只有導演編劇製作影片者，可以看到更深層面的職業道德，五顆星推薦，不論幾歲都能夠有所獲得的好故事。

一個先天就被定義不受歡迎的存在（不劇透），老天爺雖賜與他音樂天分使其衣食無虞以外，他的人生注定在被排斥中孤獨，即使他的音樂帶給人們無限的喜樂，演奏之後的迴響是否能令人們放寬狹隘的歧視呢？而講義氣的司機，對比出兩造差異，環境造就黑人博士似聖人般的無比耐性去體諒俗人的粗野，觀賞過程的辛酸不捨也不斷的反思自我是否曾理直氣壯的對他人施行自以為是的正義攻擊呢？

這片應該列入教學觀摩或社團應讀作品，高明的劇本帶出太多現代孩子非常需要正視思考的課程，建議所有人都要去觀賞，尤其是大眾傳播業、影像製造業、影視工作人員，這是一部必讀神作電影，百年佳作，後蘊十足。三位平均60歲編劇，交出人生歷練後的成熟待人智慧。


片　　名：幸福綠皮書
英文名稱：Green Book
類　　型：劇情
上映日期：2019-01-25
片　　長：02時10分
導　　演：彼得法拉利(Peter Farrelly)
演　　員：維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali) 、 琳達卡德莉妮(Linda Cardellini)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

電影《幸福綠皮書》改編自真實故事，講述在充滿種族偏見的背景下，一位知名黑人鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里 飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名白人保鑣東尼（維果莫天森 飾）當司機，原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下對彼此的偏見，發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。

▲▼ 幸福綠皮書。（圖／imdb）

▲唐是全世界數一數二的鋼琴家。

▲▼ 幸福綠皮書。（圖／imdb）

▲義大利裔的司機，典型的布魯克林野獸派，但卻愛家愛小孩家庭關係深。

▲▼ 幸福綠皮書。（圖／imdb）

▲孤獨的唐遇見講義氣的司機，譜出這部人性美好的作品。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
他忘記拿太空包下車…幾天後資深菇農讚嘆「台灣農業重大突破」
老闆半夜傳訊「別打混」！超商大夜店員一句神回　老闆踢鐵板

關鍵字：瘋電影,幸福綠皮書,賴賴,蔡凡熙(Kent Tsai),謝金燕, 劉奕兒(Eugenie Liu),張墨錫,高雋雅,張垚

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／幸福綠皮書　理直氣和得理饒人的涵養

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

瘋電影／幸福綠皮書　理直氣和得理饒人的涵養

瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事

台北神級水餃店CP值超高　渾圓飽滿內餡超多汁

蘋最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

信用卡刷不過惱羞！ 2女竟「摔吸管+爬櫃台」　大鬧美食街

台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

詹皇、字母哥任全明星隊長　唐西奇球迷投票第3高仍無緣先發

手排愛好者有福了！小改款馬自達MX-5可望在台導入手排版本

台日金融往來密切　日本鹿兒島銀行將來台設據點

信義區最潮運動場現身新光三越A11　屋頂籃球場、LIVE音樂舞台網美瘋打卡

13.8萬學測考生出動「走廊猛K祕笈」　學生5科全考：多保障

輔大電競正妹外型超逆天　玩家暴動：支持本土！

名家熱門新聞

窮得有骨氣犯罪就贖罪

小生：3招判斷男人對妳超有意思

理直氣和得理饒人的涵養

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

賢明女王安妮的後宮故事

喵伊畫畫圖／Mumu曬屁屁

索尼砸大錢　捧新秀HARUHI

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

康熙來亂之怕被兒子幹掉恐懼症

更多熱門

相關新聞

窮得有骨氣犯罪就贖罪

正月十五，夜晚的街頭鑼鼓喧天，炮炸寒單爺現場擠滿了人潮，肉身寒單阿義站在神轎上，威風凜凜地接受信徒丟上鞭炮轟炸。忽然間，成堆的炸藥被引爆，震耳欲聾，尖叫聲不斷......

克拉拉的奇幻歷險

《幸福綠皮書》2大男主「2年前就有關係」

當英雄世界瘋了　

馬赫夏拉阿里《幸福綠皮書》奪獎

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

《小女花不棄》床戲外洩！

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛哭

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面