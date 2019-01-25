瘋電影／幸福綠皮書　理直氣和得理饒人的涵養

文／賴賴

瘋言瘋語：

你永遠有選擇的機會？電影流暢內容豐富對白好笑，觀賞過程中沒有灑狗血要你去同情誰，這是大師級劇本，他就讓你跟著劇情，過程中不斷反省、發想，去看那個時代的故事，去思考這個時代的問題和盲點，然後跟著主角去找出解決的辦法，他用他的行動去發揮微小的影響力，令人尊敬佩服，也再思考片中核心價值～你永遠有選擇的機會。

這部電影最動人的不單是真實故事裡的人物溫暖，主人翁因為自身有許多先天帶來與後天不被接受的存在衝突，使得這趟旅程走到哪都有太深刻的反思，劇本太厚，每一幕戲都有肉有靈魂，簡單的幾句對白，觀眾不斷被醍醐灌頂，這真的是一部神作劇本，正因為如此，透過安排，你不會因為那個時代白人對黑人的仇視描述，而把怒氣發在警察身上，僅管現實事件有太多白人警察對黑人不友善，編劇仍然沒有移怒與警察，讓好警察幫忙洗白，看完真的很想站起來位編劇們鼓掌，這就是傳播的道德，不該為製造效果去醜化某個行業，只有導演編劇製作影片者，可以看到更深層面的職業道德，五顆星推薦，不論幾歲都能夠有所獲得的好故事。

一個先天就被定義不受歡迎的存在（不劇透），老天爺雖賜與他音樂天分使其衣食無虞以外，他的人生注定在被排斥中孤獨，即使他的音樂帶給人們無限的喜樂，演奏之後的迴響是否能令人們放寬狹隘的歧視呢？而講義氣的司機，對比出兩造差異，環境造就黑人博士似聖人般的無比耐性去體諒俗人的粗野，觀賞過程的辛酸不捨也不斷的反思自我是否曾理直氣壯的對他人施行自以為是的正義攻擊呢？

這片應該列入教學觀摩或社團應讀作品，高明的劇本帶出太多現代孩子非常需要正視思考的課程，建議所有人都要去觀賞，尤其是大眾傳播業、影像製造業、影視工作人員，這是一部必讀神作電影，百年佳作，後蘊十足。三位平均60歲編劇，交出人生歷練後的成熟待人智慧。



片 名：幸福綠皮書

英文名稱：Green Book

類 型：劇情

上映日期：2019-01-25

片 長：02時10分

導 演：彼得法拉利(Peter Farrelly)

演 員：維果莫天森(Viggo Mortensen) 、 馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali) 、 琳達卡德莉妮(Linda Cardellini)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱



電影《幸福綠皮書》改編自真實故事，講述在充滿種族偏見的背景下，一位知名黑人鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里 飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名白人保鑣東尼（維果莫天森 飾）當司機，原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下對彼此的偏見，發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。

▲唐是全世界數一數二的鋼琴家。

▲義大利裔的司機，典型的布魯克林野獸派，但卻愛家愛小孩家庭關係深。

▲孤獨的唐遇見講義氣的司機，譜出這部人性美好的作品。





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