影／首度在快遞檢出「非洲豬瘟」病毒　25日起不繳罰款禁止入境

記者許展溢／台北報導

農委會今（24日）舉行記者會表示，再次從大陸豬肉製品驗出4例非洲豬瘟病毒基因，這是第15例至18例陽性案例，農委會副主委黃金城表示，明（25日）零時起，只要外籍旅客違規攜帶遭重罰20萬元，就必須馬上繳清罰款，如不繳就直接拒絕入境。

▲農委會副主委黃金城說，有民眾將江蘇豬肉乾帶回台灣，驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者林敬旻攝）

黃金城指出，第15例是在新竹分局於1月14日快遞堆案件中採樣，是大陸山東省出產的火腿腸，第16例比較特別是，新竹分局於1月17日，收到民眾寄送銷毀的豬肉乾（品牌3只松鼠），是大陸江蘇省生產，是民眾自己覺得有疑慮，主動送檢。第17、18例由高雄分局於1月11日採樣來自天津旅客違規攜帶的香腸及秋林里道斯紅腸，顯示旅客自大陸攜帶豬肉品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

▲農委會副主委黃金城表示，25日起只要外籍旅客違規攜帶遭重罰20萬元，沒馬上繳清就拒絕入境。（圖／記者許展溢攝）

黃金城說，一般旅客都是來台灣幾天而已，因此原本規定是第1次違規攜帶肉類品入境被罰20萬元，沒有繳清，只要離境後，第2次想要再入境才無法，但從明天起，外籍旅客如被查到帶肉類品，要被罰20萬元者，就一定要馬上繳清，如繳不出來就不能入境。

▲農委會強調，經認定為違禁物，有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，將拒絕入境。（圖／記者陳涵茵攝）

黃金城進一步說明，外籍旅客自過去3年有發生非洲豬瘟的國家違規攜帶豬肉類產品入境，因豬肉類產品有高度傳播疫病風險，經認定為違禁物，有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，將拒絕入境。另外，此措施實施前已出境，且未繳清罰鍰的外籍旅客，黃金城表示，將由防檢局在繳納期及催繳期滿時，分別行文移民署及外交部領事事務局，以辦理拒絕再入境及簽證不予核發。

▲旅客違規攜帶大陸肉類品又驗出4件非洲豬瘟病毒。（圖／農委會提供）

農委會指出，前14個驗出非洲豬瘟病毒，分別在去年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日、12月21日，及今年1月3日各1例、1月5日2例、1月10日2例、1月20日2例。

黃金城強調，民眾切勿自境外網購疫區肉品寄送台灣，未申報檢疫被查獲將處7年以下有期徒刑併科新台幣3百萬元以下罰金，處罰相當重。