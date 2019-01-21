花1歐元看火山＋海景　義大利「人間天堂」房屋全世界瘋搶

▲ 義大利桑布卡迪西奇利亞（Sambuca）人口外移嚴重，因此拿出1歐元購屋計畫。（圖／翻攝Google Map，下同。）

國際中心／綜合報導

高房價讓許多人無法負擔，但義大利小鎮桑布卡迪西奇利亞（Sambuca）反其道而行，決定以花1歐元（約新台幣35元）的價格出售該地區的房子，讓全世界民眾有機會待在家中，也能享受西西里島的風景。如今消息散布後，立刻售出10間房屋，也有不少民眾正在搶購中。

根據CNBC報導，由於近年來許多居民陸續搬至大城市，導致房屋幾乎沒有出售，因此當地官員才會提出售價1歐元計畫，希望重建與恢復小鎮繁榮。據悉，當地房子大小範圍約在11坪至45坪之間，但都附有私人石階通道。如果走在街上，也可以欣賞四周富含巴洛克和阿拉伯風格的建築物。

▼ 當地建築富含巴洛克和阿拉伯風格。

只是買家在下訂單前，還要先了解附加條件，因為根據當地政府規定，買家需要承諾在未來3年內要投資1.5萬歐元（約新台幣52.8萬元），並預支5000歐元（約新台幣17.6萬元）的保證金，用來整理堆滿碎石和舊家具的廢棄屋，只要房屋翻修狀況良好，就會退回保證金。

副市長兼旅遊顧問卡西澳普（Giuseppe Cacioppo）仍對此感到樂觀，並認為買家不會感到失望，因為桑布卡有「輝煌之城」（city of splendor）之稱，也被稱為「人間天堂」，當地不僅充滿歷史風情，加上位處自然保護區內，四周有海灘、樹林和山脈環繞，還能看到埃特納火山，是一個寧靜祥和的環境。目前已經有近4萬電郵灌爆當地政府，也馬上售出10間房屋，陸續還有瑞士、法國和西班牙人在聯絡中。

▼ 桑布卡四周有海洋、樹林和山脈環繞。



事實上，桑布卡不是第一個以低價出售房屋挽救經濟的地區，其他面臨人口外移的義大利地區也曾發布類似計畫，像是努奧羅省奧洛拉伊（Ollolai）於2018年時，以每間房1歐元的價格，賣出200間房屋。在2017年，坎德拉也曾透過相似計畫，讓人們移居到當地居住。