VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推教育軟體

▲HTC VIVE FOCUS推K12教育軟體。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電宣布今年寒假開始前，HTC VIVE FOCUS將在台灣市場推出K12教育軟體，展示最具未來性的VR學習方式，讓學生透過VR虛擬實境技術，不僅可以互動學英文，還可以透過密室逃脫學算術，甚至走進細胞膜，強化學生對學科的記憶力。

K12教育軟體內容是專為國小一年級到高中三年級的學齡學生，所設計的虛擬實境課程，透過VR虛擬實境技術，跳脫原本限制在課本的學習框架，透過現場環境實際帶給學生，帶給學生豐富且深刻的印象，不用再死背課本。

舉例來說，HTC VIVE FOCUS可以帶著學生身歷其境體驗動物大遷徙過程，可以走進細胞膜裡，觀察體驗細胞物質的團隊合作，以及將艱深的數學理論透過遊戲，提供一個輕鬆的學習環境。

此外，HTC VIVE FOCUS K12教育軟體內容，包含科普、行星、動物類、生物教材類、數學遊戲類及英文語文類等虛擬教具，讓學生透過VR加速學習成效，即日起至HTC專賣店及經銷門市購買HTC VIVE FOCUS搭配K12教育軟體，優惠售價新台幣19,900元。

▲學英文最不能靠死背，因此透過VR的世界，判斷英文單字和單字之間的關聯性，找出正確的單字並得到寶藏，不僅幫助學生記住單字，還能加深學英文的成就感。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲這款VR遊戲，主要是透過取得VR空中之島的寶藏，必須要從眾多英文單字組成的迷宮中解開謎團，透過遊戲提供的單一英文單字作為線索，循著單字去找到最接近單字意思的路，藉此提升自己的英文實力。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲▼這款遊戲是將密室逃脫結合數學，從破解遊戲獲得獎金，並藉此學習數學概念，強化數理的應用。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲K12教育軟體還可以透過VR親身經歷動物大遷徙，或是近身感受恐龍的構造和肌理紋路，甚至是行星的運轉，都可以栩栩如生的展現在眼前。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲▼對於學生來說，生物與理化的實驗，雖然可以透過動手來強化記憶，但是實驗常常一晃眼就結束，但是透過VIVE FOCUS的虛擬世界，就可以直接了解紅血球滲透作用的原理，並分別在蒸餾水、食鹽水、濃鹽水中，細細觀察紅血球的變化。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲▼學生可以透過VR的世界，親眼看見每種物質彼此的合作，讓細胞膜得以掌管細胞內外的物質運輸，什麼是被動運輸？什麼是主動運輸？每種物質各具備什麼不一定樣的功能，都能透過VR體驗一次搞懂。（圖／翻攝HTC VIVE官網）